La 'montaña rusa' de Nuno Mendes: "Se desconectó, no se puede permitir"

No, no es fake: no hubo ni rastro de Mohamed Salah en el Parque de los Príncipes el pasado miércoles 5 de marzo. ¿El 'culpable'? Un Nuno Mendes que se propuso secar al egipcio y terminó 'cascándose' el partido de su vida. Ocho tackles ganados de ocho posibles y once duelos ganados de once posibles. Así, el faraón registró las frioleras cifras de cero disparos, cero regates y cero ocasiones creadas en 86 minutos. Actuación de 10, la suya... hasta que perdió la marca de Harvey Elliot en el tanto que mató al PSG.

El Liverpool creó 0,00 de expected goals contra el París Saint-Germain hasta el gol de Harvey Elliot en el 87'. Lo dijo Luis Enrique en rueda de prensa: "Creo que estoy seguro de que no ha habido ni un partido esta temporada en el que el Liverpool se vaya al descanso con 0,0 expected goals en el primer tiempo. Esto es un deporte injusto muchas veces y lo tienes que aceptar. Es así como funciona esto”. Las estadísticas hablan por sí solas: 27 disparos de los parisinos frente a los dos de los ingleses. 18 a uno en disparos a puerta. 70% - 30% de posesión. ¿Resultado? 0-1 para los de Arne Slot.

SECÓ COMPLETAMENTE A SALAH

“Yo creo que hoy el partido no se pierde por los detalles. El partido se pierde porque el señor Alisson ha hecho cinco paradas increíbles", añadió el técnico asturiano. Cierto es hubo varios de sus futbolistas que anduvieron a un nivel excelso, sobresaliendo por encima del resto un Nuno Mendes nunca antes visto. Su talento es una evidencia: potencia física, recorrido e incursión en ataque, capacidad brutal para corregir... Le faltaba, quizás, protagonizar tal exbición para consolidarse verdaderamente en la élite.

Nuno Mendes, pieza clave para Luis Enrique en el PSG / AP

Se anticipó bien, le encimó para evitar su progresión, temporizó sus entradas e impidió, en definitiva, que pudiera ser diferencial. Slot optó por sustituir a Salah en el 86' y dar entrada a Elliot en su lugar. Un Elliot que empañó la extraordinaria eliminatoria que estaba cuajando el lateral luso, ganándole la espalda y anotando el tanto que daría cierta ventaja al Liverpool de cara a la vuelta en Anfield.

"CONTRA ELLIOT NO SE PUEDE TENER ESA FALTA DE MEMORIA"

En Francia no pasaron por alto tal pérdida de marca, que acabó costándole muy caro al PSG: "Tiene un potencial defensivo enorme, con su velocidad, su capacidad atlética. Pero lo que pudo hacer con Salah en la ida, debe poder hacerlo siempre. Contra Elliott no se puede tener esa falta de memoria. Su problema está ahí, en la concentración", opinó el exfutbolista Bixente Lizarazu y columnista de L'Équipe.

"El miércoles me dio la impresión de ser dominante y de decirse a sí mismo: 'Salah está ahí, yo tengo que estar ahí'. Y de repente, se desconectó. Y en el máximo nivel, para un defensa, sobre todo un lateral, una posición hiperexpuesta, que se enfrenta a extremos confusos, no se puede permitir que uno se mueva de un lado a otro de esa manera...", sentenció.

Luis Enrique le dio cierto descanso ante el Rennes pensando en el partido de esta noche en Anfield, pues apenas disputó 25 minutos sobre el césped, tomando el relevo de Lucas Hernández.