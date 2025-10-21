Mónaco - Tottenham: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Mónaco y Tottenham se enfrentan este miércoles 22 de octubre en el Stade Louis II en el partido de la Jornada 3 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mónaco - Tottenham y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sébastien Pocognoli llegará al partido tras un empate con el Manchester City (2-2) y una derrota contra el Brujas (4-1), por lo que está ubicado en el puesto número 30 con 1 punto y -3 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Thomas Frank registraron un empate con el Bodo/Glimt (2-2) y una victoria contra el Villarreal (1-0), posicionándose en el noveno puesto con 4 puntos y +1 en el diferencial de anotaciones.

Asimismo, cabe destacar que el Mónaco y el Tottenham se han enfrentado históricamente en cinco ocasiones, dejando al primero de los mencionados con la ventaja en los registros al sumar tres victorias, un empate y solo una derrota, la cual data de 2015.

Además, el Mónaco se tendrá que enfrentar al Bodo/Glimt y al Pafos en las fechas venideras del torneo, mientras que el Tottenham se topará con el Copenhague y el PSG.

HORARIO DEL MÓNACO - TOTTENHAM DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Mónaco y Tottenham, correspondiente a la Jornada 3 de la Champions League, se disputa este miércoles 22 de octubre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MÓNACO - TOTTENHAM DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Mónaco y Tottenham se podrá ver en directo y online a través de Movistar Liga de Campeones 7.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.