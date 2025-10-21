Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

CHAMPIONS

Mónaco - Tottenham: Horario y dónde ver el partido de Champions League

A qué hora y dónde ver el Mónaco - Tottenham de Champions League

El Mónaco aún no logra sumar su primera victoria en la fase de grupos de la UCL

El Mónaco aún no logra sumar su primera victoria en la fase de grupos de la UCL / The New York Times

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Mónaco y Tottenham se enfrentan este miércoles 22 de octubre en el Stade Louis II en el partido de la Jornada 3 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mónaco - Tottenham y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sébastien Pocognoli llegará al partido tras un empate con el Manchester City (2-2) y una derrota contra el Brujas (4-1), por lo que está ubicado en el puesto número 30 con 1 punto y -3 en el diferencial de goles.

Un error fatal condena al Villarreal ante el Tottenham (1-0)

Un error fatal condena al Villarreal ante el Tottenham (1-0)

Por su parte, los comandados por Thomas Frank registraron un empate con el Bodo/Glimt (2-2) y una victoria contra el Villarreal (1-0), posicionándose en el noveno puesto con 4 puntos y +1 en el diferencial de anotaciones.

Asimismo, cabe destacar que el Mónaco y el Tottenham se han enfrentado históricamente en cinco ocasiones, dejando al primero de los mencionados con la ventaja en los registros al sumar tres victorias, un empate y solo una derrota, la cual data de 2015.

Además, el Mónaco se tendrá que enfrentar al Bodo/Glimt y al Pafos en las fechas venideras del torneo, mientras que el Tottenham se topará con el Copenhague y el PSG.

HORARIO DEL MÓNACO - TOTTENHAM DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Mónaco y Tottenham, correspondiente a la Jornada 3 de la Champions League, se disputa este miércoles 22 de octubre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MÓNACO - TOTTENHAM DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Mónaco y Tottenham se podrá ver en directo y online a través de Movistar Liga de Campeones 7.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas