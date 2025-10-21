Mónaco - Tottenham: Horario y dónde ver el partido de Champions League

CHAMPIONS
Mónaco y Tottenham se enfrentan este miércoles 22 de octubre en el Stade Louis II en el partido de la Jornada 3 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mónaco - Tottenham y dónde ver el partido en España.
Asimismo, cabe destacar que el Mónaco y el Tottenham se han enfrentado históricamente en cinco ocasiones, dejando al primero de los mencionados con la ventaja en los registros al sumar tres victorias, un empate y solo una derrota, la cual data de 2015.
Además, el Mónaco se tendrá que enfrentar al Bodo/Glimt y al Pafos en las fechas venideras del torneo, mientras que el Tottenham se topará con el Copenhague y el PSG.
HORARIO DEL MÓNACO - TOTTENHAM DE LA CHAMPIONS LEAGUE
El partido entre Mónaco y Tottenham, correspondiente a la Jornada 3 de la Champions League, se disputa este miércoles 22 de octubre a las 21:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL MÓNACO - TOTTENHAM DE LA CHAMPIONS LEAGUE
En España, el partido de Champions League entre Mónaco y Tottenham se podrá ver en directo y online a través de Movistar Liga de Campeones 7.
También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
