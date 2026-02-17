Mónaco - PSG: Horario y dónde ver el partido de play-offs de Champions League

Mónaco y PSG se enfrentan hoy martes 17 de febrero en el Stade Louis II en el partido de ida de los play-offs de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mónaco - PSG y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sébastien Pocognoli llegará al partido tras un empate con el Juventus (0-0), una derrota ante el Real Madrid (6-1), una victoria sobre el Galatasaray (1-0) y un empate con el Pafos (2-1), por lo que cerró la fase de grupos en el puesto número 21 con 10 puntos y -6 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Luis Enrique registraron un empate con el Newcastle (1-1), una derrota contra el Sporting Lisboa (2-1), un empate con el Athletic Club (0-0) y una victoria sobre el Tottenham (5-3), posicionándose en el 11.º puesto con 14 puntos y +10 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL MÓNACO - PSG DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Mónaco y PSG, correspondiente a la ida de los play-offs de la Champions League, se disputa hoy martes 17 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MÓNACO - PSG DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Mónaco y PSG se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.