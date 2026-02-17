Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CHAMPIONS

Mónaco - PSG: Horario y dónde ver el partido de play-offs de Champions League

A qué hora y dónde ver el Mónaco - PSG de Champions League

El PSG quedó fuera de la clasificación directa a octavos de final tras empatar con el Newcastle

El PSG quedó fuera de la clasificación directa a octavos de final tras empatar con el Newcastle / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Mónaco y PSG se enfrentan hoy martes 17 de febrero en el Stade Louis II en el partido de ida de los play-offs de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mónaco - PSG y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Sébastien Pocognoli llegará al partido tras un empate con el Juventus (0-0), una derrota ante el Real Madrid (6-1), una victoria sobre el Galatasaray (1-0) y un empate con el Pafos (2-1), por lo que cerró la fase de grupos en el puesto número 21 con 10 puntos y -6 en el diferencial de goles.

Más minutos para Dro, pero Luis Enrique se mete en un lío

Más minutos para Dro, pero Luis Enrique se mete en un lío

Por su parte, los comandados por Luis Enrique registraron un empate con el Newcastle (1-1), una derrota contra el Sporting Lisboa (2-1), un empate con el Athletic Club (0-0) y una victoria sobre el Tottenham (5-3), posicionándose en el 11.º puesto con 14 puntos y +10 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL MÓNACO - PSG DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Mónaco y PSG, correspondiente a la ida de los play-offs de la Champions League, se disputa hoy martes 17 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MÓNACO - PSG DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Mónaco y PSG se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

