El Mónaco gana sin Ansu Fati, baja por "indisposición"

El Mónaco firmó su primera victoria en la fase liga de la Liga de Campeones tras sacar petróleo en el estadio del Bodo/Glimt (0-1) con un tanto de Balogun y con las paradas de Kohn, clave dentro del buen andamiaje defensivo de su equipo.

El técnico, Sebastien Pocognoli, necesitaba una victoria para generar credibilidad a su proyecto en el Mónaco tras sustituir en el banquillo a Adi Hütter. Desde que fue destituido el técnico austríaco, el Mónaco no encuentra la regularidad.

En total, el sustituto del austríaco acumula dos empates, dos partidos ganados y una derrota (la pasada jornada de la Ligue 1 ante el París FC). Y en Liga de Campeones, el combinado francés andaba justo, sin victorias después de las tres primeras jornadas.

Con esos resultados, el choque era muy importante para Pocognoli, que tenía enfrente a un rival también necesitado de puntos.

El Bodo/Glimt tampoco conocía la palabra 'victoria' tras sumar dos empates (Slavia Praga y Tottenham) y una derrota (Galatasaray). También necesitaba los puntos y tenía una pequeña ventaja: la larga lista de bajas del Mónaco.

Camara, Diatta, Dier, Ansu Fati, Hradecky, Marissa, Pogba, Vanderos y Zakaria se quedaron fuera de la convocatoria y el fondo de armario de Pocognoli era una 'guardería' de jugadores muy jóvenes que llenaban su banquillo.

El Mónaco notó la falta de tantos jugadores importantes y el Bodo/Glimt, con Berg, Hogh y Hauge a los mandos, dominó casi todo el partido sin conceder casi nada y generando muchas ocasiones que se fueron al limbo una tras otra, sobre todo en la segunda parte.

En la primera, sometió al Mónaco con mucha posesión y tuvo mala suerte, porque en el único disparo a portería del equipo de Pocognoli, se puso por detrás en el marcador. En el minuto 43, una pared entre Akliouche y Balogun terminó con un zurdazo inapelable del segundo, que fusiló a Haikin sin piedad.

El Bodo/Glimt no tardó en reaccionar y antes del descanso Hogh se encontró con el palo después de firmar un sutil remate de tacón. El rechace lo recogió Berg, que tampoco tuvo suerte con un disparo desde fuera del área que se marchó cerca del poste de la portería defendida por Kohn.

Fueron los dos primeros avisos de los hombres dirigidos por Kjetil Knutsem, que salieron del vestuario revolucionados para ir a por el empate. Hauge, especialmente inspirado, junto a Berg, dirigieron todas las operaciones y al Bodo/Glimt le faltó definición, su principal déficit en la competición.

El primero en intentarlo fue Berg, con una falta ajustada al palo que salvó con una buena estirada Kohn. Después, comenzó su carrusel de ocasiones Hogh.

Primero, con el rechace de esa falta y que sacó de nuevo Kohn con la cara; después, con un disparo de rosca desde fuera del área y finalmente con una volea. En ambos casos, volvió a aparecer el portero del Mónaco, totalmente noqueado por el Bodo/Glimt.

Hasta los últimos minutos, cuando fue expulsado Gudersen por una fea entrada, el Mónaco no respiró. Sobrevivió gracias a la efectividad de Balogun y a las paradas de Kohn, clave para sujetar al equipo de Pocognoli, que respiró tranquilo con la primera victoria de su equipo en la Liga de Campeones.