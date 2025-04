El 'misterio' del Dortmund: "Está fuera de sí"

Al Borussia Dortmund le hacía falta recuperar confianza. Sensaciones. Debía recomponerse del KO en Montjuïc. No le quedaba otra, tocaba visitar un siempre difícil Allianz Arena unos días antes de recibir de nuevo a un FC Barcelona que mantiene una ventaja sideral en la eliminatoria. Punto agridulce: necesario para la moral pero insuficiente para alcanzar unos puestos de Champions que continúan resistiéndose.

Un 2-2 final que evidenció el equilibrio de ocasiones de ambos conjuntos. Un 'Der Klassiker que no satisfizo a un Borussia Dortmund que no logra meterse en la lucha por la Champions League, así lo expresó Emre Can tras el encuentro en el Allianz: "Realmente queríamos los tres puntos, pero aun así estamos contentos de haber conseguido uno".

La diferencia respecto al cuarto clasificado, el RB Leipzig, que sumó los tres puntos ante el Wolfsburg, es de seis puntos. Por suerte para el cuadro negriamarillo, el Mainz 05, que ocupa la quinta posición, cayó contra el Hoffenheim. Restan cinco jornadas para cumplir un objetivo que no debería escaparse.

Brandt, ante Pedri en Montjuïc / X

Niko Kovac pudo pulir varios aspectos que no funcionaron en Montjuïc y sacó alguna que otra conclusión fructífera de cara a la vuelta del próximo martes en el Signal Iduna Park. Ahora bien, está siendo incapaz de solucionar un problema que convive en el vestuario desde hace demasiadas semanas. ¿Qué le pasa a Julian Brandt? Una respuesta que el extécnico del Bayern de Múnich busca con desesperación.

HUNDIDO TRAS UN AÑO DESCOMUNAL

Un 'todocampista' que vivió su eclosión futbolística el pasado curso, liderando al Dortmund hacia la final de la Champions League. Ubicado entre la medular y el tridente ofensivo, el teutón encontró su mejor versión tras años rindiendo a buen nivel, mostrando su talento y calidad, pero no pudiendo encontrar cierta regularidad.

Julian Brandt, en un lance del partido ante el Madrid / EFE

Pues bien, uno de los 'culpables' de que el cuadro de la cuenca del Rühr se marcase tal año en la máxima competición europea "está fuera de sí", tal y como diagnostican en los rotativos alemanes. Ante el Bayern ni opuso resistencia a Serge Gnabry, que acaba de entrar al partido. Se le vio actuar con una pasividad que pasó factura, derivando en el 1-1, pues pudo hacer algo más en sus esfuerzos defensivos ante Guerreiro.

Julian Brandt comenzó la remontada del Dortmund frente al Atlético de Madrid / EFE

En ataque tampoco está logrando aportar demasiado y en Alemania apuntan a un profundo bajón de forma. "Parece abrumado por sí mismo y por la situación, a pesar de la confianza continua de Kovac en él. La actuación en Múnich podría hacer que incluso el hasta ahora fiel Kovac se quede sin paciencia", publican en 'Kicker'. En Montjuïc jugó los noventa minutos, veremos si Kovac le mantiene en la vuelta u opta por dejarle en el banquillo.