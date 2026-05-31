Los millones no son suficientes: la Premier se queda sin triplete

El dinero no da la felicidad. Un dicho muy popular en el ámbito futbolístico al que quería hacer caso omiso un Arsenal que, sin embargo, se quedó a las puertas de saborear la gloria de la Champions. Ganar la Premier League 22 años después no era suficiente ni para Mikel Arteta ni para sus pupilos, hambrientos de títulos tras una importante sequía, pero la Orejona tendrá que esperar.

Los 'gunners' atraviesan uno de los mejores momentos de su historia, codo con codo con Los Invencibles de Wenger, pero una agónica tanda de penaltis les privó del sueño de la Orejona. El Paris Saint-Germain revalidó su corona y entró en los libros de historia.

Los métodos del donostiarra han sido cuestionados - y duramente criticados. Su libreto combina efectividad a balón parado y, en ocasiones, pérdida de tiempo. Eso sí, no debe menospreciarse una plantilla increíble - de las más completas de Europa - con futbolistas top mundial como Raya, Saliba, Rice, Zubimendi, Odegaard, Merino, Saka o Gyökeres.

Cuando toca arremangarse y competir en Europa, los clubes ingleses han demostrado estar un peldaño por encima del resto. Su músculo financiero está marcando diferencias sobre todo desde el cambio de formato de las competiciones UEFA. Cinco de los últimos 10 campeones de la Europa y Conference League son de la Premier League. Han invertido la friolera de 7.000 millones en fichajes durante este lustro.

El PSG es mucho PSG e Inglaterra se quedó a las puertas de conquistar un triplete inédito, pues nunca se habían dado tres campeones continentales procedentes de un mismo país desde 2022, año en el que se instauró la Conference.

A las puertas

Unai Emery puso la primera piedra. Agrandó su figura y se coronó pentacampeón de la Europa League en el Tüpraş Stadium de Estambul, hogar del Besiktas, al frente de un Aston Villa al que ha transformado por completo desde su llegada en 2022. El de Hondarribia, uno de los técnicos más infravalorados de la última década, clasificó a los 'villanos' para la Champions League, una hazaña que toma aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que los fichajes que acometió el club en verano fueron 'low cost'.

Y la entidad de Birmingham volvió a saborear la gloria continental: el Villa levantó así un gran título europeo 44 años después.

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Emery, Mr Europa League / BRADLEY SECKER / EFE

Una semana más tarde, el Crystal Palace acabó con el sueño europeo del Rayo Vallecano tras conquistar el título de la Conference League en Leipzig. Un solitario tanto de Mateta llevó a los 'eagles' hacia su tercer trofeo en un año (FA Cup y Community Shield). Tras casi 164 años sin títulos, Oliver Glasner guió a los del Sur de Londres a la cima.