Militao: "Voy camino de ser el mejor central del mundo"

El jugador recibió hasta tres preguntas sobre si era el defensa más diferencial en la previa del Chelsea - Real Madrid Sobre Vinicius, el zaguero brasileño afirmó que "es casi imposible frenarlo porque no para de correr"

Eder Militao llegó a ruborizarse en la rueda de prensa previa al Chelsea - Real Madrid. Hasta en tres ocasiones fue preguntado por la prensa madrileño sobre si se consideraba el mejor central del mundo. Con tono bajo y sin querer sacar pecho, el brasileño acabó afirmó que "cada uno tiene su opinión, yo estoy en el camino, poco a poco me fui ganando la oportunidad y pude demostrar lo que estoy haciendo".

Más cómodo se sintió a responder sobre su compatriota Vinicius, de quien dijo que "es de los mejores de hoy en día, es casi imposible frenarlo porque no para de correr" .

Del Chelsea indicó que "es un gran equipo, es muy difícil marcarle goles. Hay que trabajar mucho, hacer lo mismo que en los últimos partidos. Será un partido muy difícil porque nos medimos a un gran rival".

Motivos de su mejora

A nivel personal, atribuyó su mejora a tener "más concentración, antiguamente en los partidos más pequeños me resultaba más complicado. Con la ayuda de míster y compañeros, escucho mucho, he podido llegar a este gran momento. Ahora trabajo para mantenerlo".

Militao concretó que, además de los entrenamientos, "hago trabajo en casa para mantener un alto nivel. Son muchos partidos y si no te cuidas, es muy complicado".

La receta para no sufrir ante el Chelsea, según Militao, es "salir a ganar y no pensar en otra cosa. Si no, puede ser complicado".

A Ancelotti solo le dedicó elogios. "Habla conmigo casi todos los días, me ha enseñado mucho, he aprendido con él y tengo que aprender más". Eso sí, no se 'mojó' sobre si lo prefería en el Madrid o en la selección brasileña: "Es una pregunta para él. Hemos bromeado, pero tiene contrato"