Mikel Arteta y Luis de la Fuente sonríen: Merino está de vuelta

Tras la victoria ante el Fulham (3-0), el Arsenal se desmarca de la clasificación de la Premier League quedándose con el primer puesto de la tabla con 76 ptos. Eso sí, con un partido más que el Manchester City, que está a 5 puntos de igualar a los de Arteta.

A la ilusión 'gunner', tras vencer al Atlético de Madrid (1-0) en el Emirates Stadium clasificándose así para la segunda final de su historia en Champions League, se le ha sumado la noticia de Mikel Merino volviendo a tocar balón sobre el césped.

El español no juega desde enero de este 2026 debido a una fractura por estrés en su pie derecho, que le obligó a pasar por quirófano el pasado 9 de febrero. Sin embargo, ha sido visto en solitario pisando el verde durante un entrenamiento en la ciudad deportiva de London Colney.

¡Buenas noticias para Arteta!

Antes de su lesión ósea, el polivalente jugador pamplonés estaba volviendo a marcar la diferencia. Aun habiendo estado fuera del 'ruedo' competitivo desde hace más de tres meses, Merino acumula 6 goles y 3 asistencias en 33 partidos. Ahora, el español ha conseguido recortar plazos en su recuperación para ayudar en el tramo final del curso 25/26.

Mikel Merino celebra después de anotar durante un partido de fútbol de la Premier League / Associated Press

Mikel Arteta recupera un jugador clave que podría llegar a algún partido de los tres restantes (West Ham, Burnley, Crystal Palace) que le faltan al Arsenal por disputar en Premier League; encuentros a la vez decisivos para llevarse la liga inglesa. Además, el mediocampista español podría llegar a la final de la Liga de Campeones en Budapest, que se disputará a finales del mes de mayo contra el ganador resultante del Bayern de Múnich - PSG.

Recuperación clave para España

No sólo los 'gunners' se alegran de la vuelta de Merino, el seleccionador español Luis de la Fuente y la 'marea roja' se frotan las manos sabiendo que el pamplonés podrá llegar al Mundial, aunque no este al 100%.

En un coloquio en la Clínica Cemtro de Madrid, de la Fuente se pronunció respecto a los futbolistas lesionados y el Mundial, tranquilizando a los jugadores que están en proceso de recuperación y son importantes para la selección española.

El centrocampista de la selección española, Mikel Merino disputa el balón ante el centrocampista de Turquía, Salih Özcan. / Jose Manuel Vidal / EFE

"En las convocatorias contemplamos todos los escenarios. Por ejemplo, hay futbolistas especialistas que juegan solo 20 minutos en un partido. Intentamos cubrir todos los escenarios. Si un jugador no llega a fase de grupos, pero llega a cuartos, se valorará convocarlo. La idea es llegar al día 19 de julio, hasta la final", dijo el entrenador de España.

Un mensaje de alivio para jugadores como Lamine Yamal y Merino, que llegan 'justos' para la cita mundialista. Sin decir nombres, de la Fuente aseguró que "con alguno habrá que esperar". El entrenador riojano insistió en "que estos jugadores cobren especial importancia en la fase final del torneo" y finalizó la intervención asegurando que tanto él como su cuerpo técnico no toman "decisiones caprichosas".

El Mundial espera a Merino

Mikel Merino llega en un momento crucial de la temporada, en donde puede ayudar al Arsenal en la parte final de la campaña para conquistar la Premier y la Champions League. Además, parece que el futbolista finalmente luchará con 'La Roja' para sumar una estrella al escudo de España y así repetir la hazaña de Sudáfrica 2010.