Mikel Arteta: "Mi futuro está en el Arsenal; la Champions es una cuenta pendiente"

Formado como entrenador junto a Pep Guardiola, Mikel Arteta empezó a volar en solitario desde los banquillos en 2019. Su primer reto, entrenar al Arsenal, el club en el que Arsène Wenger marcó una época, fue mayúsculo, pero cinco años después, el técnico vasco (San Sebastián, 1982) ha demostrado que estaba sobradamente preparado para asumirlo. Ya ha ganado títulos con el Arsenal, pero quiere más, y más grandes.

En vísperas de visitar al Girona en la última jornada de la fase de liga de la Champions, Arteta atendió a varios medios españoles, entre ellos SPORT, en una charla telemática organizada por el Arsenal.

Última jornada de la fase de liga de Champions y por tanto, buen momento para hacer un primer balance del nuevo formato. ¿Qué le parece?

Para nosotros, como cuerpo técnico, ha supuesto más trabajo porque implica estudiar y controlar a más rivales, a diferencia de lo que sucedía con el formato anterior. Pero estamos contentos por cómo ha ido la fase de liga [el Arsenal es tercero en la clasificación, solo superado por Liverpool y Barça]; ahora nos toca medirnos a un Girona que será complicado y ojalá podamos decir pronto que estamos ya clasificados entre los ocho primeros. Para nosotros, la Champions es especial; es una cuenta pendiente del club desde hace muchos años.

Es su quinta temporada en el banquillo. ¿Tiene la sensación de que este curso se le exige un paso adelante en cuanto a conquistar títulos de gran calado?

En este club es innegociable aspirar a ganar los títulos grandes. Dicho esto, en este proceso de los últimos cinco años hemos tenido un doble reto; por un lado sacar rendimiento inmediato a la plantilla y por otro, transformar un club. Son dos cosas diferentes. Y a veces hay que priorizar una cosa o la otra. Con la estabilidad que está demostrando el equipo, quizás en otras circunstancias ya tendríamos algún título grande en las manos. Pero la realidad es que no. Nos está faltando algo, y lo que necesitamos es dar un salto más y ganar los títulos grandes.

El Arsenal siempre representó el juego combinativo, frente a otros equipos de la Premier abonados a un fútbol más directo. Sin embargo, esta temporada, su equipo ha sacado mucho provecho de las jugadas a balón parado, por ejemplo. ¿Estamos ante un Arsenal quizás menos estético y más pragmático? ¿Sigue importándole el cómo, tanto como el resultado?

Sigue importándome mucho. El cómo va cambiando, los contextos cambian cada tres días. Mi obsesión es ganar en cualquier contexto; dominar cada fase del juego, cada contexto. Y que el equipo se encuentre cómodo en cada caso. ¿Que el partido se abre y se convierte en un caos?, pues nosotros, contentos. ¿Que se cierra y hay que tirar de espacios más cortos? Contentos también. ¿Que hay que recurrir al balón parado? Lo mismo. ¿Que el rival te somete? Estar contentos; es decir, tener recursos para todo, dar a mis jugadores herramientas para que se sientan cómodos en cualquier situación y obviamente tneer una idea muy clara de nuestro juego, intentar someter al rival el mayor tiempo posible y no estar del todo satisfecho aunque ganes por dos o tres goles de diferencia.

¿El Arsenal necesita fichajes? ¿Cuál sería su lista de deseos?

Que estén todos sanos (sonríe). No es que tenga una lista de deseos; simplemente comenté que en cada ventana el equipo tiene que intentar mejorar y evolucionar, pero también internamente. Es una cuestión de números: empezamos la temporada con pocos jugadores y hemos tenido muchas lesiones, algunas de ellas de larga duración. Si le podemos dar oxígeno al equipo, perfecto. Si no, tiraremos con lo que hay.

¿Dónde se ve Arteta a corto y medio plazo?

En el Arsenal: estoy feliz y superagradecido al club. Disfruto de la experiencia y del reto que supone entrenar a este equipo. Mi futuro lo veo en el Arsenal y a ser posible, ganando títulos. Eso es lo que me gustaría.

Arteta, durante la previa de un partido de Champions / ANDY RAIN

Como líder del equipo, ¿cómo gestiona su papel como motivador? ¿Cuesta mucho tener al equipo siempre enchufado, siempre peleando por todo?

Lo primero es que se diviertan: si lidero a un grupo de jugadores, teniendo la suerte de dedicarnos a lo que nos apasiona, si no nos divertimos quizás tendría que dedicarme a algo más. Y luego también intento meterles en vena la sangre competitiva, que sepan que aquí estamos para ganar. Tenemos que disfrutar y ser capaces de ganar. Y también que tengan un sentimiento de pertenencia en el sitio en el que están, y que lo cuiden mucho. Más que la palabra motivar en general, es una cuestión de momentos y de contexto: generar un contexto para inspirarles, que puedan evolucionar, mejorar, que sientan el fútbol. Y que todos tengamos un objetivo común: jugar de una determinada manera para intentar ganar.

¿Cómo valora la adaptación de Mikel Merino?

Estamos muy contentos con él. Es un fichaje importante para nosotros. Es verdad que no ha tenido toda la regularidad deseada, por las lesiones, tuvo mala suerte con eso, pero se ha adaptado muy bien. Estamos felices de tenerlo. Es uno de los que nos tiene que ayudar a dar pasos hacia los títulos.

La baja de Odegaard, capitán del equipo, fue determinante. ¿Es negativo depender tanto de un jugador?

Una cosa es la estética y otra es la práctica. A nivel estético, reemplazar a Martin es imposible: cómo se mueve, cómo junta al equipo, etc. Si queremos hacer lo mismo con otro jugador, nos estaríamos equivocando. No va a pasar. Yo a Martin lo pongo en un pedestal. Primero como persona, porque es un cielo absoluto: cómo se comporta, cómo cuida a los demás, lo profesional que es. Y luego, cómo siente el fútbol, le apasiona este deporte. Es un líder absoluto. ¿Su evolución táctica? Antes jugaba muy lejos del área, yo lo he intentado acercar al área, y ahora le gusta. Mi reto es que vaya un poco más allá; que ame el área, más que gustarle, que se la sienta. Y el día que haga eso, pues podremos ver 15 goles de Odegaard en la Premier, como en su momento. Está preparado para hacerlo.

Mikel Arteta, en el banquillo / TOLGA AKMEN

Uno de los grandes de la Premier, el City, lo está pasando mal, sobre todo en la Champions. Se habla mucho de la situación de Pep Guardiola: se ha dicho incluso que su modelo está superado. ¿Usted, que ha trabajado mano a mano con Pep, cree que esa manera de entender el fútbol está en vías de superación o está más vivo que nunca?

El fútbol, al final, es de los jugadores. Pones un 4-3-3, pero dime con quién y con qué intención... el esquema es un patrón, un punto de partida. Lo importante es la intención, el desarrollo. Lo marca todo el jugador, y el rival, no lo olvidemos. Después de tantos años, lo que ha hecho Pep, y su manera de entender el fútbol, que se diga que es un modelo superado me parece muy exagerado, pero es una opinión personal. Todo el mundo sabe el cariño que tengo por Guardiola, lo agradecido que le estoy. Nos conocemos desde hace muchos años y deseo de corazón que le vaya bien. A veces da la sensación de que su listón está tan alto que ya no puede subir más, y por eso algunos creen que involuciona, pero yo no lo veo así.

¿Cómo se trabaja el sistema defensivo en un equipo tan históricamente ofensivo como el Arsenal?

Va muy relacionado con lo que he comentado de Odegaard: intento que mis jugadores lo sientan, que amen defender. Y hacerles ver que defender de una manera tan agresiva los va a ayudar a hacer esfuerzos más cortos y a estar más cerca del partido que queremos jugar. Instalar eso cuesta. Es cuestión de hábitos, es insistir mucho en ello, premiarlo, valorarlo, que estén once jugadores constantemente conectados. Intentar evitar tener que correr hacia atrás, pero si hay que hacerlo, se trata de ser los mejores del mundo corriendo para atrás.

Los entrenadores vascos tienen una notable presencia en la Premier, y también en otros grandes de Europa. ¿Es casualidad?

No sé si es casualidad o no.... Es cierto que en la Premier somos varios, y en otros países también. Yo creo que todo viene de la cultura, de la pasión que tenemos por el fútbol y por el deporte en general, de ciertos valores que para nosotros encajan en lo que requiere ser entrenador, liderar un equipo y transmitir unas ideas. Y otro detalle importante: que te den una oportunidad para saber si eres capaz o no.

En los últimos años hemos asistido a cambios muy relevantes en el fútbol: VAR, cinco sustituciones, nuevo formato de Champions, la posibilidad de una Superliga. ¿Hacia dónde cree que se dirige el fútbol?

La evolución del fútbol estará muy ligada a las reglas, me refiero al reglamento puramente deportivo. Si hay algún cambio importante, nos tendremos que adaptar, y la táctica puede cambiar. Pero también dependerá mucho de la parte financiera: cuántos jugadores podemos tener, de qué calidad, etc. Eso condicionará totalmente las plantillas y el juego.