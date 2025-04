Sin miedo en París: morbo Luis Enrique-Asensio

Abróchense los cinturones. Ese PSG-Aston Villa promete emociones fuertes. París será testigo de un primer asalto que puede antojarse decisivo, con una hipotética semifinal ante Real Madrid o Arsenal. Y, por si fuera poco, se viene un morboso reencuentro entre Luis Enrique y Marco Asensio. El balear vio como su protagonismo cayó en picado en un abrir y cerrar de ojos, acumulando apenas 18 minutos en los últimos nueve partidos que disputó con la camiseta parisina. De diciembre a febrero, fecha en la que se marchó prestado al cuadro de Birmingham.

Meses complicados, los que vivió Marco en París, disputando once minutos ante el Auxerre el pasado 6 de diciembre y siete ante el Stade Reims. A partir de ahí, el técnico asturiano decidió prescindir de sus servicios, depositando su confianza en actores secundarios como Kang-in Lee o Desiré Doué, quien por aquel momento ni entraba en sus planes (vaya si ha cambiado la película). Ya se le vio algo cabizbajo durante la celebración del Trophée des Champions en Qatar. Apagado.

Marco Asensio volvió a tener minutos con el PSG en el útlimo partido de Ligue 1 contra el Reims / AP

Arrancó el curso siendo un recurso bastante útil para 'Lucho', situándose de falso '9' ante la lesión de Gonçalo Ramos. No respondió del todo mal, registrando dos goles y cuatro asistencias en diez jornadas de la Ligue 1. Sus prestaciones en la Champions, sin embargo, dejaron algo que desear. Regresó el punta luso y, poco después, aterrizaría 'Kvara' en la capital francesa. Todos los caminos llevaban a una salida en invierno.

UN 'VILLANO' EN PARÍS

Y así fue. Unai Emery, viejo conocido en París, acogió a Marco en Villa Park. Y poco tardó en recuperar la sonrisa... y en convertirse en un 'villano' en toda regla. Ocho dianas y una asistencia en ocho partidos a las órdenes del de Hondarribia. Impacto total, el suyo. De inicio o de revulsivo, le importa bien poco. Firmó un doblete clave ante el Chelsea, otro contra el Cardiff en la FA Cup o en la vuelta de los octavos de final ante el Brujas.

Marco Asensio, goleador eufórico / X

Este martes por la noche, Asensio volverá a pisar el Parque de los Príncipes un par de meses después de su salida. No tiene cláusula del miedo, la UEFA no la permite. En su contrato de cesión sin opción de compra y con la obligación de que el Villa pagara el total de su ficha (casi siete 'kilos') no se pudo incluir esa cláusula que sí estamos acostumbrados a ver en LaLiga.

UNA (SUPUESTA) BRONCA QUE LO CAMBIÓ TODO

Por lo visto, según avanzó 'L'Équipe', se produjo una supuesta discusión entre ambos, y que precisamente habría sido el detonante del ostracismo del balear en París. Tras la victoria contra el Toulouse (3-0) el pasado 22 de noviembre, el asturiano se habría dirigido a su jugador para reprocharle su falta de compromiso sin balón y su poca capacidad de intimidación a la defensa rival. De hecho, tal y como asegura el citado medio, se lo habría recriminado enfrente del resto de sus compañeros.

'AS', sin embargo, relata que no sucedió tal episodio, pues ni el uno ni el otro se inició ningún tipo de conversación ante la falta de minutos de Asensio. Simplemente, su protagonismo se redujo prácticamente por completo y quiso buscarse una salida en invierno.

Nadie duda de que el bueno de Marco ha resurgido de sus cenizas en Villa Park. Por ello, en 'L'Équipe' recogen que su intención no es otra que la de prolongar su estancia en Birmingham, ciudad que le ha devuelto la confianza, pese a tener contrato hasta 2027. ¿Se cumplirá la 'ley del ex' en París?