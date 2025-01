Míchel responde a Martín Presa

Míchel Sánchez no se muerde la lengua. Verbaliza lo que piensa, fiel a sus raíces obreras vallecanas de las que se siente muy orgulloso. Si el domingo tiró con bala contra Martín Presa, presidente del Rayo, en la previa del partido contra el Arsenal no dudó en replicar al empresario, quien irónico se medio mofó del bilingüismo del técnico del Girona.

"Lo dije en vallecano"

"Lo ha dicho en español o en catalán", espetó el mandatario franjirrojo tras unas quejas de Míchel a la actitud de su exequipo. Míchel le respondió sin tapujos y metiendo el dedo en la úlcera bucal. “La realidad es que pienso que el Rayo mereció ganar. Llevo desde los trece años en el Rayo: nací en Vallecas y me han enseñado a saber ganar y perder. No pongo como excusa los últimos 10 minutos. Las acciones de Batalla no me gustaron nada y es la realidad. Cuando yo era entrenador del Rayo me dijo que no sabía parar el partido ni jugar los últimos minutos. Íñigo sé que no lo hace con gusto y no se lo dice a sus jugadores. Yo sí he escuchado al presidente decir que no sé jugar los partidos. El Barça me remonta un 2-1 y me mete un 2-3 y me tira la culpa a mí por no matar el encuentro. Es mi forma de ver el fútbol y él tiene la suya. Quiero que al Rayo le vaya bien porque me siento un rayista más. Lo dije en catalán, castellano y en vallecano. Eso puede ser que no lo entienda porque lleva muchos años allí y no tiene ese sentimiento de pertenencia. Debería meterse más en Vallecas y saber qué se piensa en Vallecas”, dijo el madrileño a Martín Presa.

Ganar por prestigio

Al margen de la polémica, Míchel se centró en la visita 'gunner' a Montilivi, otro hecho histórico ante un rival de talla mundial. "Es un partido de Champions que queremos ganar después de tres derrotas seguidas. La imagen es muy importante, el prestigio y tenemos que ser capaces de mantenerlo. Hemos merecido estar en Europa y es muy importante hacer un buen partido. Ganar en Champions es muy importante y también hay que mirar porque el próximo año sería posible que un quinto equipo español pudiese estar en Champions. Siempre hay ganar por la competición, por nosotros, nuestra afición... jugamos para nuestra gente y necesitamos el mejor partido posible”, espetó el míster de los rojiblancos.

Algo no carbura en el Girona. El equipo no está logrando el nivel de juego del curso pasado. Las numerosas ventas y lesiones han influido en la excelencia que logró el Girona de Míchel la temporada pasada y el vallecano anda preocupado: "Se aprende mucho de los derrotas, pero no me gustan. Hemos hecho cosas mal y el juego se puede mejorar. Preocupado porque creo que nuestra idea de juego, a veces, no la hemos sabido imponer".

Míchel regresa a Vallecas / @gironaFC

Elogios al Arsenal

El preparador rojiblanco elogió a Mikel Arteta y el estilo de juego del Arsenal, un fútbol que se asemeja al que Míchel ama. "Lo mejor que tiene el Arsenal es que impone su estilo de juego en todos sus partidos y normalmente se juega a lo que ellos quieren. En nuestros tres últimos partidos no fuímos capaces de dominar el partido y eso sí me preocupa. Cuando vas con un estilo y no se impone, la responsabilidad es la del entrenador. Yo he de quitar las dudas”.

Míchel admitió que ha disfrutado mucho en la Champions League, pese a los malos resultados, y espera, cuanto menos, voler a "luchar por Europa". "Nos ha venido un poco pronto la Champions porque el año pasado aceleramos el proceso, pero los pasos que está dando el club son Top para volver a competir en Europa”, finalizó.