El Metropolitano será la sede de la final de la Champions en 2027

Ya es oficial. El Estadio Riyadh Air Metropolitano será la sede de la final de la Champions League en 2027. El estadio del Atlético de Madrid ha batido en las votaciones del Comité Ejecutivo de la UEFA al Estadio Olímpico de Bakú (Azerbaiyán) y albergará el partido más importante de la Liga de Campeones la próxima temporada, la 2026/27. La asamblea ha tenido lugar en Tirana, la capital de Albania, donde se ha producido la reunión final.

La final, según el calendario de la UEFA, está programada para el sábado 5 de junio de 2027.

La decisión se trataba de un secreto a voces, ya que Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, filtró en público que el feudo rojiblanco iba a ser el escogido por el máximo estamento europeo del fútbol.

Aun así, la decisión se ha ido demorando más de lo esperado. La UEFA alegó a cuestiones operativas, cuando en mayo debía haberse pronunciado al respecto. Con el estadio de San Siro (Italia) ya fuera de la ecuación, tan solo quedaban dos candidatos en la terna.

Un estadio cinco estrellas

El estadio Riyad Metropolitano, con una capacidad de 68.000 espectadores y a la vanguardia tecnológica en cuanto a estadios se refiere, está consiguiendo atraer muchos de los espectáculos que se citan en la Comunidad de Madrid, ganándole terreno al Santiago Bernabéu proyectado por Florentino Pérez, que ha acabado viendo cómo mucho de los grandes conciertos de la ciudad se acaban produciendo en el barrio de Canillejas. El Atlético de Madrid ha sabido sacar partido a los problemas acústicos del feudo de Chamartín, donde la oposición de los vecinos de la zona ha impedido la celebración de conciertos.

Varsovia, final de la Champions femenina

Para la UWCL, la sede elegida para la final ha sido el National Stadium de Varsovia, en Polonia.

La Supercopa de la UEFA 2026 será en Salzburg, Austria mientras que la final de la UEFA Champions League de Fútbol Sala 2026 será en Pesaro, Italia. Entre las otras designaciones der sedes para los anfitriones, el campeonato de Europa Sub-19 de Fútbol Sala será en Astana, Kazajstán y la EURO Femenina de Fútbol Sala de la UEFA 2027 será en Osijek, Croacia.

Sustitución de un jugador por lesión durante la fase liga

En el comunicado emitido por la UEFA, el organismo ha anunciado que "aprobó una modificación del reglamento de las competiciones de clubes masculinos de la UEFA 2025/26 para permitir la sustitución temporal de un máximo de un jugador de campo con una lesión o enfermedad de larga duración durante la fase liga hasta la sexta jornada incluida".

"El motivo de esta adaptación es garantizar que las listas de convocatorias no se reduzcan de forma injusta y que los jugadores estén protegidos frente a una presión adicional por la carga de trabajo", dice la UEFA.