El Metropolitano, sede de la final de la Champions 2027

El Riyad Metropolitano acogerá la final de la Champions League de la edición 26-27. Todavía no es oficial, pero según adelantó la 'Cadena COPE', la UEFA designará el estadio del Atlético de Madrid como sede del partido definitivo de la máxima competición continental.

La oficialidad llegará este jueves 11 de septiembre, cuando el Comité Ejecutivo de la UEFA anuncie que el estadio del club colchonero es el elegido por el máximo estamento del fútbol europeo. La asamblea tendrá lugar en Tirana, la capital de Albania, donde se producirá la reunión final.

Un secreto a voces

El Metropolitano estaba entre la terna de estadios elegidos para albergar la final de la Champions League 2027. De hecho, en marzo, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, deslizó que el estadio del Atlético de Madrid sería el escogido por la UEFA. Las palabras cogieron por sorpresa a los dirigentes de la entidad rojiblanca, pero han acabado siendo premonitorias.

Un estadio cinco estrellas

El estadio Riyad Metropolitano está consiguiendo atraer muchos de los espectáculos que se citan en la Comunidad de Madrid, ganándole terreno al Santiago Bernabéu proyectado por Florentino Pérez, que ha acabado viendo cómo mucho de los grandes conciertos de la ciudad se acaban produciendo en el barrio de Canillejas. El Atlético de Madrid ha sabido sacar partido a los problemas acústicos del feudo de Chamartín, donde la oposición de los vecinos de la zona ha impedido la celebración de conciertos.