El método Arteta que funciona: entrena para la Champions con bolígrafos

En el fútbol moderno, cada detalle cuenta. Y es que en el Arsenal de Mikel Arteta, la obsesión por la precisión llega hasta extremos que, vistos desde fuera, rozan lo insólito.

La última muestra se ha visto esta semana en el centro de entrenamiento de London Colney: un ejercicio en el que los jugadores deben mantener varios bolígrafos en equilibrio mientras controlan un balón con los pies. El vídeo de 'Sky Sports' se ha hecho viral en pocas horas y muestra otro detalle del 'método Arteta' que está liderando la Premier League.

El entrenamiento de este lunes sirvió al equipo para preparar el compromiso de este martes de la ida de los cuartos de final Champions League ante el Sporting CP de Portugal (21:00h CET, estadio José Alvalade, Lisboa). El entrenador ha querido entrenar la concentración y la capacidad de realizar varias tareas simultáneamente antes de un partido tan importante.

Tal y como apuntan desde Inglaterra, el ejercicio obliga al futbolista a dividir su atención. Mientras manipula los bolígrafos con las manos evitando que caigan, debe mantener el control del balón con los pies. Este tipo de estímulos forman parte de una filosofía muy presente en el trabajo del técnico español, y es la de evitar que el jugador entre en piloto automático. En otros ejercicios, por ejemplo, el cuerpo técnico introduce balones de distintos tamaños para provocar reacciones inesperadas y mantener la mente alerta, forzando decisiones rápidas y una lectura constante del juego.

El método Arteta, en evolución

Desde su llegada al banquillo del Arsenal en 2019, Arteta ha construido una reputación de entrenador meticuloso y creativo. Su metodología no se limita al trabajo táctico tradicional y busca estimular la mente del futbolista tanto como su físico. Un tipo de trabajo que se ha visto ejemplificado en varias ocasiones con sesiones poco convecnionales que han dado la vuelta al mundo, como recursos psicológicos o estímulos musicales durante los entrenamientos. El propio técnico ha explicado en varias ocasiones que intenta introducir estímulos diferentes cada semana para mantener a la plantilla motivada y concentrada.

Ese enfoque también se refleja en la intensidad de las sesiones. Jugadores que han llegado recientemente al club han destacado el nivel de exigencia y la estructura del trabajo diario, subrayando que la metodología del Arsenal resulta “increíble” tanto en el campo como en el gimnasio.

El curioso ejercicio de los bolígrafos encaja en una tendencia cada vez más extendida en el fútbol de élite: entrenar la cognición y la toma de decisiones. En un equipo que aspira a competir por todos los títulos, la diferencia en el fútbol de élite, donde cada decisión se toma bajo presión y en fracciones de segundo, suele estar en los detalles. En ese contexto, la rapidez mental para elegir el pase correcto, anticipar un movimiento rival o mantener la calma bajo presión son claves.