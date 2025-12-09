El mejor Julián está de vuelta

No estaba atravesando Julián Álvarez su mejor momento de la temporada. De hecho, el internacional con Argentina pasó desapercibido en los últimos tres partidos del Atlético. Pero a la 'Araña' nunca hay que darla por muerta. Y así lo demostró en Eindhoven, donde cosechó su undécimo gol de la temporada y el cuarto en la Champions, liderando a un Atlético de Madrid que se recompuso para remontar ante el PSV (2-3) y dar un gran paso hacia los octavos de final, aunque no sin sufrir.

Julián fue suplente ante el Real Oviedo -entró con el duelo ya solventado-, se mostró muy errático en un día importante como el del FC Barcelona y volvió a quedarse sin ver portería ante el Athletic el pasado sábado, cuando fue sustituido pasada la hora de partido. De hecho, encadena cinco jornadas ligueras sin mojar, pero su pólvora sigue siendo efectiva y el Atlético lo agradeció este martes.

Arrancó torcido el partido para los rojiblancos, cazados en varias transiciones de los neerlandeses. Precisamente en una de ellas llegó el 1-0, en una gran salida de balón del PSV con envío a la espalda de Molina para que Driouech la cediese al segundo palo para Guus Til. Pero lejos de hundirse, el Atlético se vino arriba con Julián Álvarez muy participativo bajando hasta el centro del campo para elaborar las jugadas de ataque.

Inicio de la remontada

Un Julián que le regaló hasta dos acciones claras de gol a un Sorloth que no atinó entre los tres palos, pero que terminó devolviéndole el favor en forma de asistencia. Y es que cuando más le necesitaba el Atlético, la 'Araña' actuó como un '9' de toda la vida para devolver el empate al marcador (1-1).

Fue pasada la media hora cuando Giuliano aprovechó un error defensivo del PSV para recuperar en zona de castigo. El balón le cayó a Sorloth y el noruego, con papeles intercambiados, le regaló el tanto a Julián, que marcó a placer al segundo palo. Tuvo el doblete en su cuenta particular en una falta directa que le sacó el guardameta rival e incluso volvió a dejar a Sorloth solo en el mano a mano. De nuevo fallaría el noruego.

Pero también de las botas de Julián nació el segundo del Atlético, aunque esta vez tuvo poca incidencia en el gol. Más bien fue Nahuel Molina quien solventó su gris actuación defensiva en la primera mitad (las acciones de peligro neerlandesas llegaron por su banda) con un remate a la salida de un córner que obligó a Kovar a intervenir y dejar un balón muerto para que Hancko culminase la remontada a los pocos minutos de la reanudación.

El Atlético se complicó

Poco mérito se le puede atribuir a Julián en el 1-2, pero sí fue clave para que el Atlético sentenciase el partido en apenas cuatro minutos. Genial asistencia prácticamente a la media vuelta a la espalda de la defensa para un Barrios que le entregó el gol a Sorloth al segundo palo (1-3).

Parecía sentenciado el encuentro, pero el Atlético se complicó la vida y Ricardo Pepi aprovechó una peinada al segundo palo para poner de los nervios a Simeone con el 2-3. Un resultado que, a la postre, sería definitivo, pese a que las alegrías pudieron desaparecer de un plumazo de no ser por una ocasión fallada por el PSV en los últimos minutos con Oblak prácticamente vencido.