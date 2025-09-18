McTominay desnuda las vergüenzas del Manchester United: "Nadie mejor que ellos para arruinar el talento"

Quién no cambiaría Nápoles por Mánchester si le dieran a elegir. No podemos excusar a Scott McTominay en su decisión de volar al sur de Italia y abandonar la fría ciudad inglesa cuyo principal atractivo turístico, Old Trafford, sigue cayéndose a pedazos. Más allá de su ganancia segura en vitamina 'D', al bueno de Scott todo le ha sonreído desde que saliera traspasado del Manchester United en verano de 2024 por 30 millones de euros.

En apenas una temporada, el monstruoso centrocampista de 191 cm consiguió erigirse como un ídolo de la ciudad que coronó al Diego: firmó 13 goles y 4 asistencias en la temporada del 'Scudetto' de los de Antonio Conte (con una épica chilena incluida). En Nápoles, McTominay encontró el cariño y el contexto futbolístico ideal que no había tenido en Mánchester y pudo desplegar así todo su talento. Una decisión acertadísima, por supuesto. Este jueves 18 de septiembre, el azar de la Champions ha querido que esté de regreso en la ciudad que tanto le dio y tanto le quitó.

SU REGRESO A MÁNCHESTER

Aunque no será en Old Trafford, McTominay pisará hoy Mánchester en un particular 'derbi' para enfrentarse al City de Guardiola (21:00 horas) en un duelo con varias caras conocidas. Un regreso todavía más especial será el de Kevin De Bruyne, leyenda inolvidable de los 'Citizens' que comparte vestuario con el escocés desde esta temporada y que será recibido como uno más de los suyos por la afición local.

Quien también forma parte de este Nápoles es Rasmus Hojlund, delantero todavía cedido por el Manchester United que llegó a coincidir con Scott en la temporada 2023/24. En caso de gran actuación de McTominay (no sería ninguna sorpresa) estaría lanzando un mensaje al histórico club inglés en el que se crió y que le desaprovechó, todavía inmerso en una crisis sin precedentes en su historia mientras él brilla por luz propia en Nápoles.

En ese sentido, el periodista italiano Paolo Condo dejó una interesante reflexión hace unos días: "Dios bendiga al Manchester United. Ningún club del mundo ha sido mejor que ellos para arruinar el talento en los últimos 10 o 12 años. Hoy vimos a un gran Højlund; el año pasado, McTominay llevó al Nápoles a un Scudetto, y también las paradas de De Gea. No podemos dejar de agradecerles", afirmó.

Los ejemplos de jugadores que parecen revivir tras salir de Old Trafford son muy flagrantes, y más allá de los mencionados: Antony, brillando en el Betis y ganándose un fichaje 'galáctico'; André Onana, con un debut muy destacado en su nueva aventura en Turquía; Marcus Rashford, ganando confianza y asentándose en Barcelona... Son muchísimos. Y ya empieza a ser habitual que aquel que decide saltar a tiempo del barco en llamas que es este Manchester United acaba por remontar su carrera.

En la previa del encuentro ante el Manchester City, un italiano que acaba de aterrizar en la ciudad inglesa como Gianluigi Donnarumma también avisó sobre este Nápoles de Conte: "Uno de los más peligrosos del Napoli es McTominay y Rasmus Hojlund, que jugó muy bien en su primer partido. Ellos defienden muy bien, así que será un partido muy difícil, tendremos que tener cuidado".

NOMINADO AL BALÓN DE ORO

Por si fuera poco, el descomunal nivel futbolístico le ha valido a Scott McTominay para figurar en la lista de 30 nominados al Balón de Oro, rompiendo un récord en su país. Es el primer jugador escocés en ser nominado desde 1987, hace ya 38 años. Casi nada.

Esta temporada suma un gol en apenas 3 partidos, aunque con la ligera variación táctica que la llegada de De Bruyne supone para él, algo más acotado en banda. Su presencia en el área, en cambio, no ha disminuido. Y ante el City le convierte en el activo más peligroso de Nápoles en su regreso a la máxima competición europea.