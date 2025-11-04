Max Dowman, el niño prodigio que destrona a Lamine

Max Dowman (Chelmsford, 2009) se propuso destrozar todos los récords de precocidad habidos y por haber en el fútbol profesional. No conforme con hacer su debut oficial en la Premier League con 15 años y 229 días - aunque no le bastó para superar el récord de su compañero Ethan Nwaneri (15 años y 181 días) -, hizo historia este martes 4 de noviembre de 2025 al convertirse en el jugador más joven en competir en la Champions League.

La joya 'gunner' tiene 15 años y 308 días y batió el récord de Youssoufa Moukoko, eterna promesa del Borussia Dortmund, que lo hizo con 16 años y 18 días en diciembre de 2020. El tercero en discordia es ni más ni menos que Lamine Yamal, que disputó sus primeros minutos en la máxima competición continental con 16 años y 68 días.

Max Dowman vapuleó el récord que hasta entonces ostentaba el ahora futbolista del Copenhague. Saltó al césped del Eden (o Fortuna) Arena en la segunda mitad, en el minuto 72, con el 0-3 a favor de los 'gunners', para sustituir a Jurrien Timber. Un extremo derecho con tremendo desparpajo pese a su cortísima edad, cuya madurez llamó la atención de la entidad londinense y de un Mikel Arteta que no dudó en citarle con el primer equipo.

Hizo su debut en la Premier League el pasado 23 de agosto en la goleada por 5-0 al Leeds, convirtiéndose en el segundo futbolista más joven en jugar en la competición doméstica, siendo únicamente superado por su compañero de equipo, un Ethan Nwaneri que era 53 días más joven cuando debutó en 2022.

Un elegido

Un niño prodigio que tiró la puerta abajo hace meses. Causó un 'hype' nunca antes visto en el fútbol inglés y en una afición 'gunner' prendada de su talento desde hace tiempo. El Arsenal, de hecho, activó todos los protocolos a los que obliga la Federación inglesa para los futbolistas menores de edad dentro de un entorno profesional.

Empezó el curso Year 11 (equivalente a 4º ESO) y el club le permitió estudiar dentro de la ciudad deportiva durante todo el curso. Está siempre acompañado de un miembro de seguridad durante los viajes que realiza el equipo y, asimismo, está obligado a cambiarse en un vestuario distinto al de sus compañeros y se une a ellos durante las charlas de Mikel Arteta.