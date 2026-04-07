Mateu Lahoz, sobre la posible roja de Tah a Mbappé: "A los compañeros del VAR les habría temblado la silla"

El Real Madrid cayó en el Santiago Bernabéu ante el Bayern de Múnich. Los 'bávaros' fueron superiores al conjunto de Álvaro Arbeloa, que tuvo ocasiones para igualar el partido, pero se topó con un gran Manuel Neuer. Los alemanes dejan la eliminatoria muy a su favor, debido a que la vuelta es en el Allianz Arena, junto a su afición.

Pero hubo una acción que pudo cambiar el rumbo del tramo final del partido. En una acción ofensiva, Mbappé recortó a Jonathan Tah, central del Bayern. Sin embargo, el alemán lo pisó sin querer, a la altura del tobillo. Una acción que fue revisada por el VAR, aunque finalmente se resolvió con tarjeta amarilla para el jugador del Bayern.

Mateu Lahoz no entiende la decisión

Mbappé se tiró al suelo, retorciéndose de dolor, con el conjunto blanco reclamando la tarjeta. En Movistar, Mateu Lahoz se mostró incrédulo durante la retransmisión del directo y analizó la acción tras el encuentro. El exárbitro considera que, en España, esta acción se podría haber sancionado con tarjeta roja.

"Fue una decisión muy barata", empieza analizando Mateu. La acción sucedió en el minuto 71 de partido, antes de que Kylian Mbappé recortara distancias en el marcador.

"Hasta este momento, me pareció una decisión magistral de Michael Oliver, porque Tchouaméni había hecho muchas faltas. Pero con la acción de Tah, que afortunadamente no ha provocado lesión, cuesta entenderlo", dice, comentando que el francés recibió la tarjeta amarilla, pero después Michael Oliver no cumplió con el criterio. El pivote se perderá el partido de vuelta por acumulación de tarjetas.

"Afortunadamente, no ha ocurrido nada, pero no han atendido al jugador; si lo hubiesen hecho, a los compañeros del VAR les habría temblado la silla. El impacto del contacto es en una zona peligrosa. Rosetti (actual Director de Arbitraje de la UEFA y presidente del Comité de Árbitros,) no ha cumplido su palabra, porque este tipo de acciones dijo que se sancionaban con roja", añade.

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No obstante, el partido finalizó con 1-2, con un arbitraje bien considerado por la UEFA. "Me ha sorprendido que no se castigase con roja; no funciona igual en la liga que en la Champions", terminaba analizando el exárbitro.