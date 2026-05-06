Mateu Lahoz, sobre el posible penalti en el Bayern-PSG: "En naturaleza del fútbol, evidentemente esto no ha cambiado"

El PSG se está llevando la eliminatoria en Múnich. El conjunto parisino se adelantó nada más empezar el encuentro, con un gol veloz de Ousmane Dembélé a pase de Kvaratskhelia. Un jarrón de agua fría para el Bayern de Múnich, que llegaba al Allianz con el objetivo de igualar la eliminatoria y se encontró que el PSG amplió distancias.

Con el 0-1, el Bayern despertó e intentó conectar con el balón. Los de Kompany apenas dispararon a puerta y el PSG incomodó y neutralizó al Bayern durante toda la primera mitad. El conjunto de Luis Enrique anuló a los bávaros, que se les vio muy erráticos e imprecisos, con poca capacidad ofensiva. Sin embargo, en los últimos cinco minutos de la primera parte, los alemanes despertaron y mostraron otra cara.

Dos acciones muy reclamadas

No obstante, en el ecuador de la primera mitad, hubo una jugada que pudo cambiar el partido. Nuno Mendes, que había sido amonestado con tarjeta amarilla en el inicio del partido (minuto 8), cometió una falta sobre Laimer. El lateral robó, avanzó y abrió a banda, aunque se encontró con la mano del luso. Con todo el estadio reclamando su expulsión, Joao Pinheiro, colegiado del encuentro, decidió que no era suficiente para mostrar la segunda amarilla.

El juego siguió y mientras el Bayern buscaba reaccionar, el PSG protagonizó una carambola dentro del área que pudo costarle caro. El Bayern pidió unas manos dentro del área. En un intento de despeje, Vitinha envió el esférico directamente al brazo de Joao Neves, que lo tenía visiblemente despegado, aunque en este caso, tampoco hubo penalización.

El árbitro Joao Pinheiro hace un gesto con la mano ante Joshua Kimmich, del Bayern de Munich / ANNA SZILAGYI / EFE

Las valoraciones de los exárbitros

Como es habitual, Mateu Lahoz, en Movistar+, interpretó la acción del penalti. "En naturaleza del fútbol, evidentemente esto no ha cambiado. Es imposible que Joao se haga más grande para detener el despeje de su compañero, por tanto es algo natural y accidental", empezaba argumentando.

El exárbitro considera que fue totalmente natural. "El problema es que hemos pitado tantas manos que no eran que ahora se puede pedir cualquier cosa. Teniendo muchas ganas de pedirla, ellos mismos (el Bayern) decían en sus adentros que es imposible pitarla", añadía.

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En la misma línea, Iturralde, en la SER, despejó cualquier duda. "Esa de Joao Neves sí que no es falta. Está resolviendo bien el árbitro. Viene de un compañero. Las manos solo son amarilla si son ataque prometedor. La de Nuno va a banda", cerraba. Todo abierto para la segunda parte. De momento en el global, 4-6 a favor de los de Luis Enrique.