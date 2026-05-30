Mateu Lahoz, sobre el polémico penalti a Madueke: "El árbitro sí que la ha visto y la ha valorado como absolutamente nada"

El Arsenal reclamó un posible penalti sobre Noni Madueke en el minuto 101 de partido. El extremo inglés cayó dentro del área, tras una disputa con Nuno Mendes. Daniel Siebert, el árbitro de la final, lo vio muy claro y consideró que la acción no era sancionadora de pena máxima, debido a que fue un agarrón entre ambos jugadores. Tampoco acudió a ver la jugada al VAR, ya que, a través de los canales de comunicación, informaron a Siebert de que no había absolutamente nada.

El banquillo 'Gunner' era un auténtico polvorín. Arteta se volvió 'loco' y se terminó ganando la tarjeta amarilla, como Declan Rice, a raíz de las protestas. En la repetición televisiva se apreció un forcejeo entre ambos, aunque pareció que no fue suficiente para señalar penalti.

Mateu Lahoz, exárbitro y comentarista de Movistar+, estuvo presente durante la final de la Champions junto a Carlos Martínez. Lahoz consideró que era una acción difícil de medir. "La sensación es que más o menos. La posición está ganada, es muy difícil medir este tipo de situaciones, el árbitro sí que la ha visto y la ha valorado como absolutamente nada”, comentaba.

Siebert reanudó el partido, sin ir al monitor del VAR. "Esta jugada deja muchas dudas, no hemos visto muchas repeticiones. Yo como árbitro no pasaría nada si usamos el VAR como una segunda oportunidad. Ha habido dos jugadas muy parecidas y diferentes en el veredicto. Si le das una moto con sidecar, déjale que él maneje los tiempos", analizaba Mateu Lahoz, a través de una metáfora en relación al sistema de videoarbitraje.

“La sensación es que más o menos. La posición está ganada, es muy difícil medir este tipo de situaciones, el árbitro sí que la ha visto y la ha valorado como absolutamente nada”, añadía el exárbitro. En la SER, Iturralde, también exárbitro de la liga española, quiso dejar su grano de arena sobre la acción entre Madueke y el lateral del PSG en la primear parte de la prórroga: "Nada, no hay nada. Tenía más ganas de caerse...", cerraba.

El PSG, campeón de la Champions

Después de que la acción se resolviera rápidamente, el partido se marchó a la tanda de penaltis. Luis Enrique y Arteta, nerviosos desde la banda, no pudieron meter mano al encuentro durante el tiempo reglamentario. El conjunto parisino se encontró a un Arsenal con bloque medio, valiente y generando alguna acción puntual de peligro. Sin embargo, las ocasiones más claras de peligro fueron de la mano del PSG, con dos palos durante los 90 minutos.

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El PSG, no obstante, ganó la tanda por 4-3 y se proclamó campeón de la UEFA Champions League por segunda vez consecutiva.