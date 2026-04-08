Mateu Lahoz, sobre las manos de Pubill en el saque de portería: "Entiendo que no se pite penalti"

El Atlético de Madrid se llevó el primer duelo de los cuartos de final de la Champions. El conjunto del Cholo Simeone le ganó la partida al FC Barcelona, en un partido condicionado por la expulsión a Pau Cubarsí, que vio la roja en el minuto 42 de partido. Los azulgranas se quedaron con un jugador menos, una baja sensible que condicionó el resto del partido.

Y de qué forma. En la misma falta, Julián la clavó por la escuadra, haciendo el 0-1. En la segunda parte, Sorloth recogió un centro de Ruggieri para hacer el segundo y sentenciar el partido. El Barça intentó reaccionar, con 15 tiros, ocho a puerta y dos travesaños. Pero no hubo tiempo y se resolverá en el partido de vuelta en el Riyadh Air Metropolitano, pero de momento, los rojiblancos estarían en las semifinales de la Champions.

No obstante, hubo una jugada en la segunda mitad muy extraña. Sucedió en el minuto 55, cuando el partido todavía iba 0-1. Musso plantó el balón, y tras el silbato del árbitro, le cedió el balón a Pubill, que cogió el balón con las manos. El internacional español, un poco despistado, volvió a sacar de portería, lo que desató una gran bronca desde el banquillo azulgrana.

La respuesta definitiva de Mateu Lahoz

Mateu Lahoz, exárbitro y comentarista de Movistar+, analizó tras el partido algunas de las acciones polémicas, como la roja a Cubarsí o 'la cesión' dentro del área pequeña.

"A nivel reglamentario, con el balón en movimiento, el defensor no interpreta bien la acción y la detiene con la mano dentro del área. Aunque reglamentariamente podría señalarse penalti, en estos niveles se suele considerar una acción natural, por lo que entiendo que no se haya pitado", considera Mateu Lahoz.

El árbitro no señaló nada y el VAR tampoco intervino. "Estar dentro o fuera del área no es determinante en esta jugada; cuando saca Musso, el balón ya está en juego", afirma. "Ha sido un desajuste entre ellos y, en ningún caso, la acción de Pubill habría supuesto una segunda amarilla"; concluye, de forma sorprendente.

Una acción calcada de hace meses

Sin embargo, la acción recuerda mucho a una acción que sucedió en un encuentro de Fase de Grupos de Champions, con el Aston Villa como protagonistas.

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Ese día, sí que se señaló la pena máxima.