Mateu Lahoz: "Yo hubiese ido a la tele a ver el penalti. No entiendo cómo no fue"

El excolegiado Mateu Lahoz no quiso mojarse sobre si el penalti de Julián Álvarez fue anulado, pero si que dejó claro que en una acción de esta importancia, el árbitro, Szymon Marcinak, debería haber hecho más antes de tomar su decisión: "Por lo que he visto, todos podemos tener una impresión, pero no hay la certeza absoluta para mojarse en esta jugada. “nosotros estamos haciendo todo lo posible para poner una lupa en todos los ángulos.. El árbitro en directo, obviamente y humanamente, es imperceptible. Yo, si volviese a arbitrar, en una jugada tan trascendental, no estaría tan tranquilo si me lo dijesen. Yo querría ir a verla. No entiendo cómo no fue", aseguró a 'Movistar'.

Mateu comentó que el VAR es una ayuda, pero que el árbitro tiene la responsabilidad final de la acción sobre el terreno de juego: "Yo iría a verla pues es mi responsabilidad. Me lo tengo que llevar a mis espaldas y a partir de ahí decidir lo que yo considere. Así es como yo entiendo el arbitraje. La tecnología está muy bien utilizada pero desde mis ojos y decidiendo, porque si no estás delegando, y en estos momentos todos seguimos teniendo dudas de lo que pasó".

Marciniak consultó al VAR tras las protestas de Courtois, que le aseguraba que Julián Álvarez había tocado por dos veces el balón. Y en el VAR, le debieron decir con extrema claridad que la jugada era inválida tras analizar unas imágenes que dejan muchísimas dudas. El árbitro compró la versión de la sala de videorabitraje y el gol se anuló de forma definitiva sin que hubiera marcha atrás. Fue absolutamente decisivo para el devenir de la eliminatoria.