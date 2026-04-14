Mateu Lahoz, contundente con la expulsión a Eric Garcia: "Por fin se hace un uso racional del VAR"

Una vez más, la polémica volvió a ser protagonista del partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid. Y una vez más, el perjudicado fue el equipo azulgrana. En lo que parece ser la historia interminable, un defensor del equipo catalán terminó expulsando y complicó por completo las opciones de remontada del conjunto de Hansi Flick.

La acción generó mucha controversia. Sorloth se marchó prácticamente solo en dirección a la portería de Joan Garcia y Eric García acudió a su paso para frenar la acción. A pesar de que Koundé se encontraba cerca de la acción y que el ariete noruego no destaca precisamente por su velocidad, el árbitro francés Clément Turpin terminó expulsando al defensa.

Champions League: Atlético - Barcelona, en imágenes. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Todo sucedió gracias a la intervención, nuevamente, del VAR. El colegiado francés primero señaló amarilla, pero fue rápidamente avisado y terminó señalando la roja a Eric. Mateu Lahoz, en la retransmisión de Movistar, no tuvo dudas: "Por fin se hace un uso racional del VAR", explicó el árbitro. "Y yo que me alegro de que lo vaya a ver", dictaminó.

"Koundé no está frontal para defender la acción de frente", explicó el exárbitro de LaLiga. "¿Quién es el árbitro principal del encuentro? Clément Turpin. Pues me parece genial que lo vaya a ver". Una acción que marcó la eliminatoria y, una vez más, perjudicó al FC Barcelona.