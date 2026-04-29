Mateu Alemany, tras las molestias de Julián: "El tobillo es una lesión difícil de recuperar, veremos..."

El empate a uno entre Atlético de Madrid y Arsenal dejó una sensación extraña en ambas partes: ni satisfacción plena ni decepción absoluta. Fue un partido intenso, de esos que se juegan más con la cabeza que con el corazón en determinados tramos, y que terminó resolviéndose con reparto de puntos tras noventa minutos de máxima exigencia.

Bien es cierto que el conjunto dirigido por el 'Cholo' Simeone mereció más. Disparó más veces que el Arsenal (14 tiros y 5 a puerta, contra 8 y 2 del Arsenal) y tuvo alguna ocasión clarísima de gol, como el mano a mano de Ademola Lookman frente a David Raya, que terminó interceptando el guardameta español. Pero desde el inicio, los rojiblancos sabían que no iba a ser un duelo sencillo. La tensión, propia de una eliminatoria de este calibre, marcó el ritmo de un encuentro en el que cada error se podía pagar caro.

No obstante, los de Simeone se mostraron concentrados, presionando tras pérdida y evitando cualquier internada ofensiva del Arsenal en ataque. El desgaste fue tan agravante en el Metropolitano, que algunos jugadores salieron tocados. Uno de ellos, fue Julián Álvarez, autor del primer y único tanto del Atlético de Madrid que se marchó del terreno de juego tras recibir un golpe, primero en la rodilla, y después en el tobillo.

Preocupados por la 'araña'

Mateu Alemany, tras el encuentro, puso el foco la posible lesión de Julián: "El tobillo es una lesión difícil de recuperar; veremos", explicó, dejando en el aire la evolución del argentino a falta de pruebas. La incertidumbre física añade un elemento más de preocupación de cara a la vuelta, aunque el propio Simeone ha confirmado que el cambio fue por "dolor" tras el "golpe".

El propio director deportivo de fútbol del Atlético de Madrid no dudó en elevar la importancia del partido en el Emirates. "Es una final de mayúsculas", decía. Y lo cierto es que el encuentro respondió a esa etiqueta, con dos equipos que midieron cada paso y que evitaron asumir riesgos innecesarios durante buena parte del duelo.

Sobre la acción del penalti provocado por Hancko, considera que Danny Makkelie no debería haberño señalado. "El penalti que han revisado era clarísimo. El nuestro, más que el suyo", señaló Alemany, visiblemente molesto. "Es un penalti que nunca nos pitan en Europa", añadió, dejando una crítica implícita al criterio arbitral.

Atlético-Arsenal. / AFP7 vía Europa Press

El Arsenal, poco reconocible

Más allá de la polémica, el rival volvió a mostrar una versión reconocible. Como apuntó Miguel Quintana en ‘X’, "El Arsenal de Arteta debe de ser el equipo con peor ratio nivel/carisma de la historia contemporánea del balompié". En esa misma línea, Petón, en Cope, analizó el escenario que deja este resultado: "El Arsenal ya sabe que tiene que temer al Atlético en Londres. Mi gran preocupación son los exámenes médicos de los jugadores para ver quién estará en Londres", considera. La eliminatoria queda completamente abierta, pero condicionada por el estado físico de varios futbolistas. "Mañana habrá pruebas", según Simeone.

Londres dictará sentencia. El margen de error será mínimo y la gestión emocional será tan importante como el acierto sobre el césped.