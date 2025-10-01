Martinelli y Saka mantienen el invicto del Arsenal

El Arsenal venció al Olympiacos de Mendilibar (2-0), en un partido muy competido que se acabó decidiendo del todo en los últimos minutos. Un gol de Martinelli en la primera parte y otro de Saka en el descuento de la segunda dieron los tres puntos a los 'gunners', que llevan de esta forma dos victorias en dos jornadas.

Los 'gunners' empezaron el partido concentrados, y no estuvieron muy lejos de abrir el marcador en el primer minuto de partido. Martinelli la tuvo en su cabeza, tras un centro que lo dejó solo en el área, pero el testarazo se fue rozando el palo. Un aviso que puso en alerta a Olympiacos, si su intención era la de no irse goleado del Emirates Stadium.

Los griegos fueron atrevidos y empezaron a presionar arriba, con la intención de que los de Arteta jugaran en largo y generar posesiones. Durante los diez primeros minutos, el Arsenal tenía la capacidad de salir por bandas, y acabaron encontrando el premio. Tras un pase en largo, Gyokeres sacó un disparo que dio en el palo, pero Martinelli aprovechó el rechace para empujarla a puerta vacía.

El conjunto de Mendilíbar se activó tras el gol, como si lo hubiera necesitado desde un inicio. Empezó a tener posesiones más largas y Podence probó a un espectacular Raya, que sacó una mano buenísima cerca de la escuadra. Con esa ocasión, los griegos dieron sensación de peligro cada vez que atacaban, aunque el juego directo de los de Arteta también funcionaba para llegar al área rival.

Hasta el descanso, las ocasiones claras escasearon. La más peligrosa la tuvo Gyokeres tras un gran pase de Trossard. El sueco, dentro del área, se posicionó para buscar la escuadra de Tzolakis, pero la pelota se marchó por poco. El gol de Martinelli fue suficiente para irse al descanso con una victoria momentánea, aunque con la sensación de que el partido no estaba ni mucho menos acabado.

Los griegos tuvieron el empate

Cuando regresaron del túnel de vestuarios, las imprecisiones gobernaron los primeros 20 minutos. El primer intento claro de un equipo fue del Olympiacos y acabó dentro de la portería. Chiquinho marcó, pero se señaló fuera de juego por un toque anterior de El Kaabi. El VAR revisó la acción y mantuvo la decisión inicial del linier. Otro susto para los de Arteta.

Los últimos minutos fueron de máxima tensión. El Olympiacos se hizo con el balón y tuvo varias ocasiones para empatar el partido. Raya tuvo que sacar otro disparo y el VAR analizó un posible penalti por mano para los griegos. Aun así, en un ataque del Arsenal, Saka finiquitó el partido con un gol en el descuento y selló los tres puntos.