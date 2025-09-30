El Marsella no tiene piedad con el Ajax

El brasileño Igor Paixao, el fichaje más caro de la historia del Olympique de Marsella, lideró la goleada del equipo francés ante el Ajax de Ámsterdam (4-0) en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Paixao, autor de los dos primeros goles y que dio el pase del cuarto, estuvo bien secundado por el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, asistente en dos de los tres primeros tantos y autor del cuarto, dos años después de haber marcado cinco a la escuadra neerlandesa en Liga Europa.

Un triunfo, el primero de su carrera para el técnico italiano Roberto de Zerbi en la máxima competición europea, que endereza la senda de los marselleses, tras la derrota inicial contra el Real Madrid, y hunde algo más a los neerlandeses, que también habían comenzado con un traspié contra el Inter de Milán su andadura europea.

El estadio Velódromo vivió su primera noche de Liga de Campeones desde la fatídica de noviembre de 2022 cuando el Marsella cayó eliminado en la fase de grupos contra el Tottenham, y los apasionados aficionados del equipo francés presenciaron la primera victoria de los suyos desde 2012, porque las otras dos que logró el Olympique después en su estadio fueron a puerta cerrada.

Los franceses tienen puestas sus esperanzas en superar la primera fase en esta ocasión, al igual que un Ajax que no logra enderezar el rumbo, tercero de su campeonato y que ante el Marsella demostró una vez más la debilidad de un equipo que apuesta por la juventud.

Le queda rodaje al conjunto que entrena John Heitinga, que comenzó con mucha voluntad el duelo, pero se estrelló ante un bloque sólido, espoleado por el instinto asesino de Paixao, que domesticó los nervios de su escuadra para abrir la puerta a la goleada.

El ex del Feyenoord, de 25 años, aprovechó una recuperación de Pierre-Emerick Aubameyang para demostrar su calidad y potencia frente a Youri Regeer y acabar por batir a Vitezslav Jaros en el minuto 6. Seis minutos más tarde, se fabricó un hueco entre la defensa neerlandesa para sorprender al meta checo desde el balcón del área y llevar el entusiasmo a las gradas del Velódromo.

El golpe dejó grogui al Ajax, incapaz de inquietar al meta Gerónimo Rulli, que venía de firmar una gran actuación contra el Real Madrid, con hasta quince paradas. Por si el castigo fuera poco, a los 26 minutos Aubamenang, muy implicado en la presión, volvió a recuperar un balón en el centro del campo para servir al británico Mason Greenwood, que se apuntó al festival anotador.

Los franceses ganaban confianza y los neerlandeses se enredaban en sus nervios, atenazados por la amenaza de una goleada sonrojante que Aubameyang certificó con un cuarto tanto en el minuto 52 tras un rápido contragolpe conducido por Paixao que permitió al gabonés mostrar sus dotes asesinas.

El entusiasmo de la grada, que se relamía ya con la tercera victoria consecutiva de los suyos, se contagió al césped y el Olympique se relajó en exceso, lo que permitió a Ajax firmar alguna ocasión y a Rulli lucirse ante el equipo en el que jugó en 2023 y 2024 en una buena jugada de Kenneth Taylor.