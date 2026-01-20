Marsella - Liverpool: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Marsella y Liverpool se enfrentan este miércoles 21 de enero en el Orange Vélodrome en el partido de la Jornada 7 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Marsella - Liverpool y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Roberto De Zerbi llegará al partido tras una victoria contra el Union Saint-Gilloise (3-2), una victoria contra el Newcastle (2-1), una derrota ante el Atalanta (1-0) y una derrota ante el Sporting Lisboa (2-1), por lo que está ubicado en el puesto número 16 con 9 puntos y +3 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Arne Slot registraron una victoria sobre el Inter (1-0), una derrota contra el PSV (4-1), una victoria sobre el Real Madrid (1-0) y una victoria sobre el Frankfurt (5-1), posicionándose en el 9.º puesto con 12 puntos y +3 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL MARSELLA - LIVERPOOL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Marsella y Liverpool, correspondiente a la Jornada 7 de la Champions League, se disputa este miércoles 21 de enero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MARSELLA - LIVERPOOL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Marsella y Liverpool se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.