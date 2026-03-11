'Manotazo' de Luis Enrique al Chelsea

13 de julio de 2025, una fecha que marcó a Luis Enrique. Su invencible Paris Saint-Germain sufrió un rodillo llamado Chelsea. Los 'blues', por aquel entonces con Enzo Maresca a los mandos, arrollaron sin piedad a un campeón de Europa que ni las vio venir. El preparador asturiano se vio completamente superado y perdió los papeles al término del encuentro. En una tangana que se formó sobre el césped, le propinó un manotazo a Joao Pedro. Se exponía a una dura sanción por parte de la FIFA pero finalmente fue indultado. Tenía, por tanto, ganas de 'vendetta'. Aunque fuese Rosenior el entrenador y no Maresca.

Un PSG capaz de lo mejor y de lo peor se superó a sí mismo para completar una 'manita', batir a un combativo Chelsea y dejar la eliminatoria muy encarrilada.

El Parque de los Príncipes vivió una noche grande. Vibrante. PSG y Chelsea se dejaron de tonterías y pasaron del tanteo al 'fútbol total'. Anárquico en muchos momentos. Ni el uno ni el otro logró llevar la batuta en un primer tiempo de absoluta locura.

Los parisinos, con los Vitinha, Joao Neves y compañía, aproximaron la meta de Jorgensen mediante la posesión. Entre la imprecisión y la presión rival, se vieron superados en varias fases del encuentro, especialmente a campo abierto, dejando espacio a su espalda que supo aprovechar el cuadro de Rosenior.

Con dos o tres pases eran capaces los londinenses de plantarse en el área de Safonov. El primer golpe, sin embargo, lo dio el vigente campeón. En una acción coral iniciada por Dembélé y culminada por Barcola consiguieron los parisinos anestesiar - momentáneamente - al Chelsea. Vital, por cierto, la dejada de testa del retornado Joao Neves para que el francés fusilase a Jorgensen con su zurda.

Un dato que confirma el excelso estado de forma de Bradley Barcola: ha marcado o asistido en sus últimos seis partidos. Luis Enrique apostó por él en lugar de un Kvaratskhelia iluminado en las noches europeas y no le defraudó.

La respuesta londinense, sin embargo, no tardó en llegar. Malo Gusto, intedectable por derecha, aprovechó una basculación excesiva de los parisinos y, pese a sacar un disparo mordido, batió a un Safonov poco contundente bajo palos. A partir de ahí, el Chelsea se vino arriba y trató de castigar a una floja zaga parisina en la transición.

Dembélé, un escándalo

Y precisamente cuando el PSG estaba en serios apuros llegó la genialidad de Dembélé. Un gol, por cierto, precedido de un paradón de Safonov a un remate de Palmer. El '10' firmó una jugada propia de un Balón de Oro y, con un doble quiebro en seco, cruzó su disparo para batir a Jorgensen. Aun así, la fragilidad defensiva del cuadro de Luis Enrique era palpable.

El guion de la segunda mitad fue similar. Algo más de control por parte del PSG, pero demasiado endeble atrás. Cambió de ritmo Neto y le cedió el balón a un Enzo Fernández que remató a placer. Y fue entonces cuando un regalo de Jorgensen dio vida a lo parisinos, que volvieron a ponerse por delante gracias a una vaselina del mago Vitinha.

'Kvaradona' anestesió al Chelsea

Trató el Chelsea de reaccionar, pero Luis Enrique sacó la artillería pesada y revolucionó el encuentro. Kvaratskhelia, 'Kvaradona' en la Champions, sacó un latigazo al palo largo para poner un 4-2 que dejaba la eliminatoria muy encarrilada.

Y puso la guinda en el añadido para anotar su doblete y completar la manita (o 'manotazo'). Robó Mayulu, Kang-in Lee liberó a Achraf y el georgiano firmó un remate de '9' puro. Lucho acertó de pleno con los cambios. Lo tiene prácticamente hecho el PSG.