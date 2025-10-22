Manita del Chelsea con récord 'interruptus' de Marc Guiu

Día de récords para el Chelsea, que aprovechó la expulsión de Taylor en el 17' para golear al Ajax con una manita para la historia. Marc Guiu, Estevao y George se convirtieron, en el mismo partido, en los tres goleadores más jóvenes de la historia del conjunto 'blue' en la Champions, quedándose el récord el extremo brasileño de 18 años. Moisés Caicedo y Enzo Fernández completaron la goleada de los de Maresca en Stamford Bridge (5-1).

Tras un comienzo con varios acercamientos sin peligro por parte del Chelsea, el rumbo partido iba a cambiar por completo pasado el cuarto de hora de juego. Corría el minuto 16 cuando el colegiado, a instancias del VAR, le mostró la roja directa a Kenneth Taylor tras una dura entrada con los tacos al tobillo de Enzo Fernández.

Récord fugaz de Guiu

Si quedarse con uno menos suponía un duro castigo para el Ajax, lo que vendría después sería aún peor. En la misma acción de la falta, el Chelsea se adelantaría en el marcador gracias a un oportuno Marc Guiu. El ex del FC Barcelona se apartó de su marca, esperó un balón colgado al área y cabeceado al punto de penalti por Fofana y remató a placer para adelantar a los 'blues' en el 17', convirtiéndose -aunque solo durante unos minutos- en el goleador más joven en la historia del Chelsea en la Champions.

Tocado y hundido quedó el Ajax, que encajó el segundo diez minutos después. Un disparo lejano de Moisés Caicedo rebotó en Sutalo, lo que varió por completo la trayectoria del esférico haciéndolo imparable para el veterano Pasveer.

Espejismo de penalti

Con el 2-0 y jugando con diez, el Ajax se protegió para no caer goleado y poder volver a Ámsterdam con el menor daño posible. Pero cosas del fútbol, los de Heitinga se metieron en el partido con un absurdo penalti de Adarabioyo sobre Raúl Moro, transformado con suspense por Weghorst.

Pero el 2-1 solo iba a ser un espejismo, porque igual de absurdas y de claras fueron otras dos penas máximas a favor del Chelsea en apenas cinco minutos. La primera la cometió Weghorst barriendo sin sentido a Enzo Fernández y la segunda tuvo como protagonista a Youri Bass, que pisó por detrás a Estevao cuando estaba de espaldas a la portería y saliendo del área.

Ellos se los guisaron y ellos los transformaron: Enzo Fernández y Estevao anotarían desde los once metros para devolver la tranquilidad al Chelsea (4-1) justo antes del descanso. El gol del brasileño -nacido el 24 de abril de 2007- le permitía batir el récord que Marc Guiu -nacido el 4 de enero de 2006- había establecido tan solo media hora antes.

Movió el banquillo Maresca tras la pausa para dar descanso a varios futbolistas con el partido sentenciado, pero los 'blues' no quitaron el pie del acelerador y el joven George -nacido el 4 de febrero de 2006- también superaría en precocidad a Marc Guiu anotando el quinto y definitivo de los 'blues'.