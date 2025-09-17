Manchester City - Nápoles: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Manchester City y Nápoles se enfrentan este jueves 18 de septiembre en el Etihad Stadium en el partido de la Jornada 1 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester City - Nápoles y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Pep Guardiola llegará al partido tras una victoria ante el Manchester United (3-0), una derrota contra el Brighton (2-1), una derrota contra el Tottenham (2-1) y una victoria ante el Wolves (4-0) en Premier League.

Por su parte, los comandados por Antonio Conte registraron una victoria contra la Fiorentina (3-1), una victoria contra el Cagliari (1-0) y una victoria contra el Sassuolo (2-0) en Serie A.

Asimismo, cabe destacar que el Manchester City se presenta con la ventaja en lo que a sus partidos recientes se refiere, ya que suma dos victorias al hilo frente a los napolitanos. Estos, en cambio, no se imponen desde 2011, año en el que se produjo su única victoria contra los citizens.

Además, el Manchester City se tendrá que enfrentar al Mónaco y al Villarreal en las fechas venideras del torneo, mientras que el Nápoles se topará con el Sporting Lisboa y el PSV.

HORARIO DEL MANCHESTER CITY - NÁPOLES DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Manchester City y Nápoles, correspondiente a la Jornada 1 de la Champions League, se disputa este jueves 18 de septiembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANCHESTER CITY - NÁPOLES DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Manchester City y Nápoles se podrá ver en directo y online a través de tabii, Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.