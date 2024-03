Manchester City - Copenhague, un trámite hacia cuartos

No quiere sorpresas el Manchester City. El conjunto 'cityzen' afronta el partido de vuelta ante el Copenhague de los octavos de la Champions League con el claro objetivo de certificar el pase a cuartos en la búsqueda de conquistar de nuevo la máxima competición continental.

Pese a contar con una ventaja de dos goles, Pep Guardiola alabó las cualidades del equipo danés en la víspera del enfrentamiento: "Tengo mucho respeto por el Copenhague. Por cómo defienden, tienen un buen sistema. El Copenhague está muy bien organizado, son muy compactos. Lo hicimos muy bien en la ida y sabemos lo que les pasó al Manchester United y al Galatasaray, el Copenhague es peligroso".

El cuadro 'sky blue' viene lanzado y sumido en una espectacular racha de resultados. El City quiere luchar por hacer historia con un nuevo triplete, y así lo demuestran sus últimos encuentros. Los de Guardiola no pierden desde el 6 de diciembre, acumulando 17 victorias y 2 empates que les ha servido para ganar el Mundial de Clubes y seguir en la pugna por la Premier League, la FA CUP y la Champions.

Uno de los grandes protagonistas del buen momento del City ha sido Erling Haaland. El delantero noruego ha vuelto en forma de la lesión por estrés en el tobillo que le apartó de los terrenos de juegos durante algo más de un mes. Desde su regreso, ya ha conseguido ver portería en 9 ocasiones, con una soberbia actuación ante el Luton donde anotó 5 goles en apenas 58 minutos.

En rueda de prensa, Haaland desveló su fórmula para rendir a un excelente nivel. "Si piensas demasiado o te estresas, no es bueno, simplemente me concentro en ser la mejor versión de mí mismo. Intento encontrar las cosas positivas de la vida. La vida es bella y tengo gente hermosa a mi alrededor", expuso.

"Me exijo mucho a mí mismo. Solía llorar cuando era joven si perdía o desaprovechaba oportunidades. Hago lo que me dice Pep, me implico cuando puedo y puedo mejorar", añadió.

Por su parte, el Copenhague está completando un curso algo irregular. El equipo que dirige Jacob Neestrup es tercero en la competición liguera, únicamente a tres puntos del liderato. Asimismo, ha cosechado dos derrotas en los últimos cinco encuentros.

A pesar de la diferencia de nivel, el Copenhague no lo puso nada fácil en el partido de ida que fue más parejo de lo que el marcador evidenció. Los goles de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y Phil Foden fueron suficiente para rebajar el peso del error de Ederson, culpable del empate transitorio de Magnus Mattsson.

Un ejemplo más de la dificultad de ganar la Champions. De hecho, el propio Pep Guardiola reconoció la complicación de superar eliminatorias en la máxima competición continental: "Ahora llegar a semifinales es muy difícil, los equipos son mejores, los entrenadores son mejores...".

Sin duda, no saldrá a especular el Manchester City que querrá la victoria para superar el trámite sin sorpresas y formar parte de los equipos que estarán en el sorteo de los cuartos de final de la Champions.

GREALISH, BAJA OBLIGADA

En cuanto a las ausencias en el Manchester City para enfrentarse al Copenhague en la vuelta de los octavos, Pep Guardiola confirmó en la previa del partido que no podrá contar con Jack Grealish.

El internacional inglés se lesionó precisamente el anterior partido contra el equipo danés. Volvió en el encuentro copero contra el Luton y de nuevo tuvo que ser sustituido en el minuto 38 por problemas físicos. No está siendo la temporada de Grealish, que no está mostrando su nivel sobre todo por la falta de continuidad.