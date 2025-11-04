Manchester City - Borussia Dortmund: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Manchester City y Borussia Dortmund se enfrentan este miércoles 5 de noviembre en el Etihad Stadium en el partido de la Jornada 4 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester City - Borussia Dortmund y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Pep Guardiola llegará al partido tras una victoria sobre el Villarreal (2-0), un empate con el Mónaco (2-2) y una victoria sobre el Nápoles (2-0), por lo que está ubicado en el puesto número 7 con 7 puntos y +4 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Niko Kovac registraron una victoria ante el Copenhague (4-2), una victoria contra el Athletic Club (4-1) y un empate con la Juventus (4-4), posicionándose en el sexto puesto con 7 puntos y +5 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Manchester City y Borussia Dortmund, correspondiente a la Jornada 4 de la Champions League, se disputa este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Manchester City y Borussia Dortmund se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.