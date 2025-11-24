Manchester City - Bayer Leverkusen: Horario y dónde ver el partido de Champions League

Manchester City y Bayer Leverkusen se enfrentan este martes 25 de noviembre en el Etihad Stadium en el partido de la Jornada 5 de la Champions League 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Manchester City - Bayer Leverkusen y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Pep Guardiola llegará al partido tras una victoria sobre el Borussia Dortmund (4-1), una victoria sobre el Villarreal (2-0), un empate con el Mónaco (2-2) y una victoria sobre el Nápoles (2-0), por lo que está ubicado en el puesto número 4 con 10 puntos y +7 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Kasper Hjulmand registraron una victoria ante el Benfica (1-0), una derrota contra el PSG (7-2), un empate con el PSV (2-2) y un empate con el Copenhague (2-2), posicionándose en el vigésimoprimer puesto con 5 puntos y -4 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL MANCHESTER CITY - BAYER LEVERKUSEN DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre Manchester City y Bayer Leverkusen, correspondiente a la Jornada 5 de la Champions League, se disputa este martes 25 de noviembre a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL MANCHESTER CITY - BAYER LEVERKUSEN DE LA CHAMPIONS LEAGUE

En España, el partido de Champions League entre Manchester City y Bayer Leverkusen se podrá ver en directo y online a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 5.

También puedes seguir toda la jornada de Champions League a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.