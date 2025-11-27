Maldini sentencia al Real Madrid: "Xabi Alonso se equivoca claramente, sobre todo con Bellingham"

El Real Madrid terminó con la mala dinámica de resultados en el Pireo ante Olympiakos, pero no con las malas sensaciones. El 3-4 le sirvió al Madrid para colocarse quinto en la clasificación de la Fase Liga y acercarse, un poco más, a la plaza de los octavos de final. Los cuatro goles de Kylian Mbappé, que fue un auténtico huracán, junto al acierto de Vinicius y Güler, fueron determinantes para tapar los agujeros que el conjunto blanco iba dejando atrás.

Y es que el Real Madrid de Xabi Alonso volvió a dejar muchas dudas en el juego, sobre todo en defensa. Los tres goles del equipo de Mendilibar, y el sufrimiento final, con el Madrid pidiendo la hora, no gustaron en la directiva, que sigue esperando algo más del equipo.

Julio Maldonado, comentarista de Movistar +, analizó en MundoMaldini el encuentro al término del partido desde el Georgios Karaiskakis. Maldini quedó muy satisfecho con el ataque del conjunto blanco, y el gran partido de Vinicius y Güler. Pero si hubo un hombre que brilló, fue el francés. Mbappé estuvo descomunal. "Lo de Mbappé es de locos, descomunal. Cuando tienes un futbolista así, es muy difícil no ganar un partido", decía.

Los problemas defensivos del Real Madrid

Sin embargo, fue crítico con el estilo de juego del Madrid. "El Madrid genera mucho en ataque. Ha sido capaz de detectar los problemas que tenía defensivamente Olympiakos, pero al final acaba pidiendo la hora. Ha tenido muchos problemas defensivos, por el centro de la defensa", empezaba diciendo Julio.

Y es que el Olympiakos llegó al área de Lunin hasta en 18 ocasiones, generando ocasiones hasta el final del encuentro, con las llegadas de Ayoub El Kaabi, Podence o Taremi. "El Madrid ha tenido muchos momentos que no ha sabido solucionar los problemas que tenía. Aquí sí que es una crítica a Xabi Alonso, los cambios han perjudicado al Real Madrid. Ha entrado Bellingham, que ha estado muy flojo, la marcha de Güler no la he entendido, Ceballos también ha empeorado el juego del Madrid. Han tenido problemas para defender los centros".

Y continuó: "El Madrid ha ganado un partido comprometido, sin resolver algunas dudas y pidiendo la hora al final. Lo más importante era el triunfo. Tiene que ser una catástrofe para que no esté entre los cuatro primeros".

Arda Güler sostuvo al Madrid con balón

El turco, sustituido en el minuto 61 por Jude Bellingham, seguramente para dar descanso con el marcador ampliado del momento, fue de lo mejor del partido. Estuvo muy bien con balón, equilibrando al equipo, pero su marcha rompió la dinámica con balón del equipo.

"La clave del Real Madrid es cuando ha empezado a encontrar por fin a Arda Güler. Precisamente hoy, que necesitaba un creador enmedio del campo, lo ha solucionado adelantando aún más a Arda. Cuando lo han encontrado, han sabido explotar", decía Julio.

El Madrid ha mejorado mucho con la apuesta de Xabi Alonso por Güler, que el año pasado apenas tenía minutos con Carlo Ancelotti. Hasta tal punto, que se ha creado una dependencia hacia el turco, sobre todo con balón, al faltar un perfil como él en el equipo, tras la salida de Kroos.