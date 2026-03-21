CHAMPIONS LEAGUE
Maldini predice el ganador de la Champions: "El Barça tiene que mejorar defensivamente"
El comentarista de Movistar + analizó los enfrentamientos de Champions de los octavos de final y el posible ganador
Los octavos de final de la UEFA Champions League ya están aquí y el nivel no puede ser más alto. Sporting de Portugal, Arsenal FC, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Real Madrid y Liverpool FC se juegan seguir vivos en una edición marcada por la igualdad y la exigencia extrema. El camino hasta aquí ha sido duro, pero lo más complicado empieza ahora.
Maldini, comentarista de Movistar + considera que los emparejamientos están muy equilibrados y que dependerá de detalles. Sobre la primera eliminatoria, que enfrentarán a Arsenal y Sporting, el análisis es claro: “El Sporting viene de enfrentarse al Bodo Glimt, está en una gran racha de resultados, pero le doy mínimas opciones contra el Arsenal", considera. "Sería una de las mayores sorpresas de la historia de la Champions si la logra ganar”. El conjunto portugués llega en buen momento, aunque el salto competitivo es enorme", cree Maldini.
Sobre el Arsenal, las sensaciones son mixtas: “Veo al Arsenal peor que a principio de temporada. Ante el Everton le costó mucho sacar el partido adelante”. Aun así, el cuadro le favorece: “Va por la parte más amable. Juega contra el Sporting y luego contra Barça o Atleti… Le voy a dar bastantes opciones, y más que al PSG”, dice.
La otra parte del cuadro, asusta
El caso del Liverpool también genera muchas dudas: “El Liverpool tendría que jugar contra el PSG, y después contra el Bayern o el Real Madrid. Le doy mínimas opciones, me parecería una gran sorpresa. Si no hubiese ganado al Galatasaray, Arne Slot estaría fuera”. A esto se suma un problema clave: “El problema del Liverpool es que es muy irregular”, apunta el analista.
El PSG, en cambio, llega en crecimiento: “El PSG está yendo a más. Está peleando la liga de verdad contra el Lens. La forma de vapulear al Chelsea ha sido una declaración de intenciones”. Además, destaca recuperaciones importantes: “Ha recuperado a Dembélé, Doué y Kvaratskhelia… No es muy gran favorito, pero le doy bastantes opciones. Probable semifinalista”, dice sobre el equipo de Luis Enrique.
Favoritos y aspirantes al título
El Bayern aparece como el gran candidato. Sin embargo, el segundo clasificaco en la Fase Liga no tendrá un camino fácil. “El Bayern ha recuperado muchos jugadores, tiene una plantilla muy amplia. Defensivamente baja un poco y tiene problemas con los porteros, pero por potencial es el principal favorito y me mantengo”, afirma el comentarista. Su capacidad ofensiva marca diferencias en esta fase.
El Atlético genera más incertidumbre: “Al Atleti le pongo pocas opciones. Este equipo te sorprende para bien o para mal. Sufrió mucho ante el Tottenham”. A pesar del talento individual, la comparación es dura: “Para competir contra estos monstruos… lo veo por debajo de Bayern, PSG, Madrid y Barça”.
El camino de Barça y Real Madrid
Sobre el Real Madrid, el diagnóstico es contundente: “Va a jugar contra el Bayern. Considero que va a quedar eliminado, espero equivocarme”. El sorteo no ha ayudado: “Ha tenido mala suerte. Es un equipo preparado para jugar contra grandes rivales que llevan la iniciativa”. Y deja una frase clave: “El Bayern es una máquina de hacer goles y el Madrid de resistir”. Los de Arbeloa tendrán un emparejamiento complicado, a pesar de tumbar a los de Pep Guardiola.
Por último, el Barça de Flick, genera optimismo. Para Maldini, es uno de los principales favoritos, aunque tendría que verse ante un 'súper Bayern' en la final en Budapest: “El camino del Barça es más amable… Arsenal-Barça sería una semifinal al 50%”. Incluso lo ve más lejos: “Lo vería como finalista”, empieza. La clave está en su estilo: “Si el Barça puede ganar esta Champions es porque Flick arriesga algo menos y tiene mucho talento arriba”. Y concluye: “Con jugadores como Lamine, Raphinha o Pedri, si minimiza riesgos puede competir contra cualquiera”. Estará por ver.
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