Maldini sentencia al barça en su predicción: "El Atlético tiene un 80% de opciones"

Maldini considera que el Atlético llega a la vuelta con un escenario muy favorable tras el 2-0 de la ida y por la solidez que siempre muestra en el Metropolitano.

Explica que la baja de Cubarsi genera un "efecto dominó muy perjudicial para el Barça", obligando a mover piezas y restando control en el centro del campo. Aun así, espera que el equipo de Flick salga a presionar arriba desde el inicio, aunque sin Raphinha y con un Pedri que, según el analista, no está en plenitud física.

El Atlético, por su parte, debería repetir la agresividad del Camp Nou, impulsado por un estadio que será "una caldera". Maldini subraya la importancia de Griezmann atacando los espacios si el Barça adelanta líneas, y la relevancia de Eric García para superar la presión inicial rojiblanca.

En su porra, Maldini lo tiene claro: 80% para el Atlético de Madrid y 20% para el Barça, una diferencia que justifica por el resultado de la ida y por la fiabilidad del equipo de Simeone en casa.

El PSG, muy por delante

El analista recuerda que el PSG dominó por completo la ida, donde el Liverpool apenas generó, hecho que para él resume la enorme distancia entre ambos equipos. Maldini señala que Klopp planteó el partido con defensa de cinco y sin Salah, una muestra de que el Liverpool viajó a París "consciente de que es claramente inferior".

Para la vuelta en Anfield, espera un Liverpool más ofensivo, con Salah desde el inicio, aunque advierte que ni siquiera la mejor versión del equipo inglés debería ser suficiente ante un PSG que considera muy superior. El único matiz que ve a favor del Liverpool es que Kvaratskhelia y Nuno Mendes están apercibidos, algo que podría condicionar su intensidad.

En su pronóstico, Maldini reparte las opciones así: 15% para el Liverpool y 85% para el PSG, convencido de que la eliminatoria está prácticamente decidida.

Maldini ve dos eliminatorias muy inclinadas hacia los equipos que llegan con ventaja. Atlético y PSG parten como favoritos sólidos para estar en semifinales, mientras que Barça y Liverpool necesitarán una noche épica para cambiar el guion.