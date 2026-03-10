Maldini pone al Barça en alerta ante el Newcastle en Champions: "No tengo dudas"

Este martes a las 21 horas, el FC Barcelona se enfrentará al Newcastle United. Maldini ha analizado el cruce de octavos de final de la UEFA Champions League, y se ha mostrado optimista con las opciones del conjunto azulgrana.

El periodista considera que el equipo catalán llega en buen momento competitivo, aunque advierte del desgaste físico acumulado en los últimos encuentros: "El Barça llega bien, pero llega muy desgastado físicamente, porque el partido de Bilbao fue tremendamente exigente".

Maldini ha destacado las bajas con las que el equipo azulgrana afronta el duelo europeo, ya que no contará con Koundé, Balde ni Frenkie de Jong. Ante este escenario, Maldini ha apuntado a una posible reorganización del centro del campo con "Bernal, Pedri, doble pivote", aunque recordó que "el otro día Bernal no estuvo bien".

En ataque, el analista prevé pocas sorpresas, aunque mantiene una duda en la posición de delantero centro: "Seguramente, por supuesto, Lamine Yamal, Raphinha, Fermín, y arriba tengo dudas entre Lewandowski y Ferran".

Maldini también ha avisado de que el encuentro en Inglaterra no será sencillo por el estilo del rival: "El Barça se va a encontrar un partido muy agresivo, o sea, el Newcastle es un equipo agresivo". Según el periodista, el conjunto inglés tratará de presionar con intensidad desde el inicio para incomodar la salida de balón del equipo catalán.

Aun así, el analista cree que el Barça tiene argumentos suficientes para lograr la victoria si es capaz de imponer su nivel de juego: "Yo tengo la sensación de que el Barça jugando a su nivel es superior". Eso sí, también ha advertido que el equipo tendrá que superar momentos complicados durante el encuentro.

Además, el periodista ha señalado algunos problemas recientes del equipo inglés que pueden beneficiar al Barça. En concreto, destacó el mal momento ofensivo de su delantero y una ausencia clave en el centro del campo: "Woltemade lleva un gol en los últimos 20 partidos. Esa capacidad goleadora no está existiendo. Además, el equipo no tendrá a Bruno Guimaraes, que me parece un jugador fundamental".

Maldini cree que el equipo azulgrana parte con ventaja en la eliminatoria, aunque espera un partido exigente: "Este partido va a sufrir. No tengo dudas que va a sufrir el Barça en algunos momentos, pero hombre, yo creo que lo debe ganar. Quizá por un gol de margen".

Finalmente, el analista se ha atrevido a poner porcentajes a las opciones de cada equipo para superar la eliminatoria: "Le voy a dar para clasificarse un 20% al Newcastle y un 80% al Barça".