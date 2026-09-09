Maldini se moja sobre el Barça y el Atlético de Madrid en Champions: "Lo veo difícil"

El Barça y el Atlético de Madrid debutan este miércoles en la Champions League con dos partidos muy distintos. Los azulgranas recibirán al Feyenoord, mientras que los rojiblancos tendrán que visitar Anfield para enfrentarse al Liverpool. Maldini habló de ambos encuentros en 'Tiempo de Juego' de la COPE y dejó bastante claras sus sensaciones.

A priori, el Barça parte con ventaja y el analista no espera demasiados problemas para el equipo de Hansi Flick, ya que está demostrando un buen nivel en este inicio de temporada: "El Barça es una máquina de jugar al fútbol y veo difícil que se le pueda complicar contra este Feyenoord".

Por eso, el periodista considera que los azulgranas son "muy favoritos" en este encuentro, aunque eso no significa que no haya jugadores del equipo neerlandés a los que prestar atención. Maldini destacó a Hadj Moussa, al que considera "uno de los futbolistas fundamentales" del club, además de Diarra, al que señaló como una de sus referencias en el centro del campo.

El Barça celebra la manita en Mestalla / DANI BARBEITO

En cambio, el Atlético tendrá que afrontar una noche mucho más complicada en Inglaterra. Los de Simeone se medirán al Liverpool en Anfield y el analista cree que el equipo rojiblanco tendrá que sufrir para sacar algo positivo: "Me da la sensación de que el Atlético de Madrid tiene que sufrir".

El conjunto inglés también llega en un buen momento y poco a poco está convenciendo a Maldini. Viene de ganar al Ipswich, con dos goles de Isaac, y el comunicador espera un equipo que vaya a buscar al Atlético desde el principio: "Para mí el Liverpool de Iraola es favorito".

En el Atlético, una de las claves puede estar en Julián Álvarez, ya que el delantero argentino todavía no está ofreciendo su mejor versión y Maldini cree que necesita recuperarla cuanto antes, sobre todo en un partido de este nivel: "Necesita al mejor Julián".

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El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Alvarez, en San Mamés / Javier Zorrilla / EFE

El analista también habló de cómo espera que plantee el partido el Liverpool, con McAllister y Szoboszlai en el centro del campo y Florian Wirtz por delante, una zona en la que los rojiblancos tendrán que estar muy atentos ante un rival que, según el experto, está empezando a funcionar cada vez mejor.