Maldini lanza una seria advertencia al Real Madrid antes del Inter: "Es un partido complicado"

La Champions League vuelve este martes con una noche repleta de partidos importantes. Maldini pasó por los micrófonos de 'Tiempo de Juego' de la COPE para analizar los encuentros de esta primera jornada y se mojó especialmente con los tres equipos españoles que entran en juego hoy: Real Madrid, Betis y Villarreal.

El Real Madrid será uno de los grandes protagonistas de esta noche con la visita del Inter al Bernabéu. El partido tendrá además un aliciente especial por el regreso de Mourinho a la Champions con el conjunto blanco y, sobre todo, porque se enfrentará al equipo con el que ganó la competición en 2010: "Quién le iba a decir a Mourinho que iba a volver a jugar en Champions con el Real Madrid como técnico contra el Inter y en el estadio donde ganó la Champions en 2010", comentó Julio Maldonado.

El Inter llega después de ganar al Nápoles por 3-2 y dejó una buena impresión al analista, que se quedó con la reacción del equipo durante la segunda mitad. Çalhanoglu y Thuram comenzaron el encuentro en el banquillo, pero acabaron entrando junto a Lautaro, y el equipo mejoró bastante tras el descanso. Precisamente el delantero argentino fue uno de los nombres destacados del partido, con dos goles: "Está a un nivel muy alto".

Lautaro Martínez es la gran estrella del Inter / MATTEO BAZZI / EFE

Aunque el Madrid es su favorito para ganar la primera jornada, cree que tendrá un partido complicado, sobre todo por las bajas de Bernardo Silva y Arda Guler: "Vamos a ver cómo arma el medio campo Mourinho, pero es un partido complicado porque este Inter me ha convencido bastante. Es un Inter agresivo, un Inter que presiona bien arriba".

También hay dos equipos españoles que afrontan esta noche su estreno en la máxima competición europea. El Betis visitará al Lille y Maldini se queda con el conjunto verdiblanco: "Para mí, favorito el Betis en campo del equipo que dirige Davide Ancelotti".

Marc Bartra recibe instrucciónes de Manuel Pellegrini durante el tiempo de hidratación en el partido de la cuarta jornada de LaLiga que Real Betis y Real Madrid disputan este viernes en el estadio de La Cartuja / José Manuel Vidal / EFE

El otro partido con presencia española será el Borussia Dortmund-Villarreal. En este caso, el periodista apuesta por el conjunto alemán, que llega después de remontar al Hoffenheim y está empezando a dejar buenas sensaciones.

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El analista también destacó que mantiene buena parte de la base de la temporada pasada, con Guirassy, Sabitzer y Jobe Bellingham como algunos de sus jugadores importantes, así que "mi favorito es el Borussia Dortmund".