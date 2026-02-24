Maldini lanza su predicción de Champions para el Real Madrid y el Atlético: "Me da bastante respeto"

Esta semana, la Champions League vivirá una jornada decisiva que definirá qué equipos avanzan a los octavos de final y cuáles quedan eliminados. Los equipos españoles tienen el foco principal: el Atlético de Madrid jugará este martes, mientras que el Real Madrid lo hará el miércoles.

El conjunto del 'Cholo' Simeone se enfrenta al Brujas tras un empate 3-3 en la ida, aunque Julio Maldonado mantiene a los colchoneros como favoritos: "Di favorito al Atlético de Madrid para pasar, eso lo voy a mantener por supuesto, pero me da bastante respeto este Brujas. Fue superior en muchos momentos".

El Atlético no podrá contar con Nico González ni Pablo Barrios, mientras que sí estarán Lookman y Sorloth, quien, según Maldini, "fue el mejor del Atlético de Madrid contra el Español". Además, se espera la posible participación de Antoine Griezmann.

El periodista enfatizó la dificultad del duelo: "Creo que es una eliminatoria en la que a lo mejor al Atlético de Madrid le toca sufrir en algunos momentos (...) Le doy un 65% al Atlético de Madrid, 35% al Brujas, ya que estos partidos son absolutamente decisivos y no hay un mañana".

En cuanto al Real Madrid, afronta la vuelta ante el Benfica con una ventaja mínima de 0-1 obtenida en Lisboa, aunque Maldini cree que el equipo español "es superior línea por línea".

El analista advierte que el club portugués debe salir a atacar desde el inicio: "El Benfica necesita atacar (...) Tiene que salir a arriesgar desde el principio, a apretar y a intentar complicar mucho al Real Madrid". Incluso menciona posibles cambios como Rafa Silva o Sudakov para presionar a los españoles y abrir la defensa rival, mientras que resalta la dificultad de contrarrestar la línea ofensiva del Madrid si el Benfica no logra imponer su ritmo.

Respecto a las posibilidades de avanzar, reafirma su favoritismo: "Jugando en el Bernabéu y con el marcador a favor, le voy a dar un 80% al Real Madrid para pasar, y un 20% al Benfica".

Noticias relacionadas

El sorteo de octavos, programado para el viernes, definirá los posibles rivales de los españoles. Según Maldini, "si el Madrid pasa, ya sabe que le va a caer, le va a caer o el Sporting de Portugal o el Manchester City (...) y el Atlético de Madrid si pasa, le va a caer el Liverpool o el Tottenham, eso todo eso ya lo sabemos".