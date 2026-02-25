Maldini lanza una advertencia antes del Real Madrid-Benfica: "Necesita..."

Este miércoles, el Real Madrid se juega el pase a los octavos de final de la Champions League ante el Benfica en el Santiago Bernabéu. El conjunto blanco defenderá el 0-1 logrado en Lisboa con el gol de Vinicius, pero la eliminatoria sigue abierta.

Julio Maldonado ha explicado en uno de sus últimos vídeos que el Madrid dejó dudas en LaLiga: "Jugó mal en Pamplona (...) Volvió a las andadas con poca presión". Sin embargo, cree que el contexto europeo es distinto y que el equipo blanco tiene más argumentos que su rival: "En este partido yo creo que el Madrid es superior línea por línea".

Según el analista, la baja de Jude Bellingham cambia el dibujo pero no necesariamente para peor. Maldini lo explicó así: "El hecho de que esté lesionado le ha permitido tener más estabilidad en el mediocampo (...) Cuando juega contra un equipo que tiene que contrarrestar el ataque del rival, el Madrid se puede manejar bien. Otra cosa es cuando tenga que llevar la iniciativa contra equipos que están más atrás".

Sobre el planteamiento del Benfica, el mensaje es claro: "Necesita atacar. Tiene que salir a arriesgar desde el principio, a apretar y a intentar complicar mucho al Real Madrid". El periodista cree que jugará Richard Ríos y Pavlidis, sin descartar variantes ofensivas como Rafa Silva o Sudakov para aumentar la presión arriba.

En cuanto al once blanco, el analista no espera grandes cambios, y cree que con Huijsen lesionado, todo apunta al regreso de Rüdiger junto a Asensio en el centro de la defensa.

Maldini ya lo tenía claro desde la ida, cuando dio un 60-40 al Madrid para pasar, y ahora refuerza su pronóstico: "Jugando en el Bernabéu y con el resultado a favor de 0-1, le voy a dar 80% al Real Madrid para pasar, y un 20% al Benfica".