Maldini avisa a Luis Enrique tras ganar la Champions: "Dijo que el mérito es de los jugadores..."

El Paris Saint-Germain hizo historia en Budapest. El equipo dirigido por Luis Enrique volvió a conquistar la Champions League al imponerse al Arsenal en la final y sumó su segundo título europeo consecutivo, coincidiendo con las dos temporadas en las que Kylian Mbappé ya no forma parte del conjunto francés.

El PSG se llevó el triunfo en la tanda de penaltis gracias al grave error de Gabriel en el lanzamiento decisivo, ya que envió el balón por encima de la portería de Matvéi Safónov. La final está en boca de todos, y Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó la final de la Champions League en su canal de YouTube, donde cuenta con más 1,2 millones de suscriptores.

En primer lugar, el comentarista de Movistar+ no dudó en decir que "ha sido un partido épico", donde el Arsenal tuvo el título en sus manos: "Es verdad que lo ha tenido cerca, ya que se le ha puesto el partido muy de cara con ese gol de Havertz".

No obstante, el colaborador de 'Tiempo de juego' quiso dejar claro que "el triunfo del Paris Saint-Germain es justo, pues es el equipo que más ha propuesto. Creo que es el que más lo ha intentado, aunque ha habido jugadores que han estado lejos de su mejor nivel".

Dos de los jugadores que no rindieron al nivel esperado para Maldini fueron Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia: "Dembélé no ha hecho para mí un buen partido y Kvaratskhelia tampoco, aunque es verdad que ha provocado el penalti y Dembélé lo ha marcado".

Ousmane Dembélé celebra su gol al Arsenal en la final de la Champions / Europa Press

El creador de contenido puso en valor el gran trabajo defensivo del Arsenal ante el PSG, pues el conjunto francés no pudo atacar fácilmente: "El equipo de Luis Enrique tocaba mucho el balón, pero no generaba prácticamente nada".

No obstante, el comentarista de Movistar+ argumentó que "al Arsenal le ha faltado un poco de agresividad, especialmente en las jugadas de ataque. Ha faltado más amenaza ofensiva, pero es que Buyako Saka tampoco ha estado bien".

El hombre del partido para la Champions League fue Vitinha, aunque Maldini no lo entiende: "Doué ha estado mucho mejor que Vitinha, pero para mí el encuentro de Gabriel ha sido perfecto, a pesar del penalti. No obstante, para mí, el hombre del partido ha sido Saliba".

Luis Enrique, tras ganar su tercera Champions en Budapest / EFE

Sobre las declaraciones de Luis Enrique al final del encuentro, Maldini expuso que "lo he visto muy tranquilo, reconociendo que el Arsenal ha emparejado el partido en muchos momentos, quitándose mérito, y diciendo que el mérito es de los jugadores".

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Algo con lo que no está de acuerdo en absoluto: "El mérito también es suyo; no es fácil manejar este grupo como lo hace él, sobre todo porque es un grupo ganador que sigue teniendo hambre".