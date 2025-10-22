Maldini analiza el impacto de Bardghji en el Barça: "Sabe que tiene una posición que es imposible"

La goleada del FC Barcelona al Olympiakos (6-1) en la Champions League, en vísperas del Clásico, supuso un soplo de aire fresco para el equipo de Hansi Flick. La derrota ante el PSG había dejado heridas profundas en el vestuario, y el conjunto azulgrana necesitaba una noche de reivindicación. La respuesta fue contundente: fútbol fluido, goles y un Montjuïc entregado. Entre los protagonistas del encuentro, más allá del hat-trick de Fermín, destacó la figura del joven sueco Roony Bardghji, que empieza a dejar destellos de lo que puede aportar al proyecto.

El analista Julio Maldonado, “Maldini”, fue uno de los primeros en examinar el partido en su canal de YouTube. En su repaso, dedicó una parte especial a Bardghji, que ingresó en la segunda mitad en sustitución de Lamine Yamal. “Me ha gustado mucho Roony. Es muy habilidoso, se atreve con todo. Sabe que tiene una posición que es imposible, pero ha entrado bien, generando bastante”, apuntó Maldini, destacando la actitud del extremo en un contexto de máxima exigencia.

Una elástica 'de 5 skills'

El joven sueco protagonizó una de las jugadas más vistosas del encuentro. En la acción del tercer gol de Fermín, Bardghji ejecutó una elástica para dejar atrás a Onyemaechi, lateral del Olympiakos, y envió un centro que terminó en asistencia, aunque con algo de fortuna. Maldini subrayó el gesto técnico y la determinación: “En esa jugada se ve que no tiene miedo de encarar, algo fundamental en un jugador de su perfil”. Fue un minuto de oro para un futbolista que recién comienza a adaptarse al fútbol español.

Con apenas 19 años, nacido en Kuwait y nacionalizado sueco, Roony Bardghji llegó al Barça en julio procedente del FC Copenhague, donde debutó con solo 16 años y acumuló más de 80 partidos y 15 goles antes de dar el salto. Su progresión se vio frenada por una grave lesión de ligamento cruzado sufrida en mayo de 2024, de la que tardó casi un año en recuperarse. El duelo ante el Olympiakos marcó uno de sus primeros momentos de brillo tras su regreso a la élite.

En el presente curso, Bardghji suma 6 partidos oficiales, 5 en Liga y 1 en la Champions, aunque todavía no ha estrenado su cuenta goleadora con el Barça. Cifras modestas, pero esperanzadoras para un jugador que apenas empieza a conocer los automatismos del equipo de Flick. Y ya lleva una asistencia.

Suplente, aunque rápida progresión

Bardghji es su sustituto natural de Lamine Yamal, pero el propio Maldini advierte que “tiene una posición que es casi imposible”. No obstante, el calendario apretado y las posibles rotaciones abren oportunidades para que el sueco sume protagonismo sin la presión de reemplazar a un talento generacional.

El cuerpo técnico valora especialmente su inteligencia táctica y su capacidad para entender los espacios. Bardghji puede actuar tanto pegado a la línea como en zonas más interiores, participando en la construcción o llegando al área. Esa versatilidad, según los analistas, podría ser clave para que Flick le encuentre acomodo incluso cuando Lamine esté disponible. Además, su personalidad competitiva, “no firmé para jugar en el filial”, declaró al llegar, demuestra que no vino a ser un actor secundario.

Maldini también puso el foco en su lectura del juego: “Roony entiende bien cuándo acelerar y cuándo asociarse. No es solo un regateador, sino alguien que busca dar continuidad a la jugada”. En un Barça que busca equilibrio entre verticalidad y control, ese tipo de perfiles puede ser muy valioso. El sueco, por ahora, parece haber entendido el mensaje: aportar energía, descaro y compromiso cada vez que pisa el campo.