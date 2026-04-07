Maldini analiza los encuentros del martes de la Champions: "El Madrid se transforma"

Este martes, vuelve la Champions. La competición reina volverá a acaparar la atención de todos los amantes del fútbol. Los cuartos de final llaman a la puerta con enfrentamientos muy parejos y emocionantes. Los cuatro primeros equipos que jugarán son Madrid, Bayern, Sporting y Arsenal.

Por lo que hace al FC Barcelona, su turno será el miércoles, ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou. Ocho equipos que se dejarán la vida para estar en las semifinales de la Champions League.

Real Madrid-Bayern

Julio Maldonado, como es habitual, analizó los encuentros de Champions. Empezó por los partidos del martes y aplicó sus 'famosos' porcentajes de clasificación, en los que algunos espectadores lo acusan de 'contragafe'. Maldini empezó por la gran cita: el Real Madrid- Bayern en el Santiago Bernabéu. Los de Arbeloa jugarán la ida frente a su afición, y la vuelta en el Allianz Arena el próximo miércoles 15 de abril.

El Madrid no llega en su mejor momento. Este fin de semana, en Son Moix, tiró por la borda prácticamente la liga, al perder ante el Mallorca por 2-1. El Bayern, por su parte, venció ante el Friburgo sin una de sus estrellas: Harry Kane, aunque estará disponible. Lo hizo en el 99' con un gol de Karl.

"El Bayern viene fuerte. Remontó en Friburgo sin Harry Kane. Los alemanes llevan ya 100 goles en Bundesliga. Es una máquina de hacer goles, es un equipo muy ofensivo", afirma. "Gnabry es un hombre muy importante en este equipo. Va a estar Kane, descansó el fin de semana porque la liga la tiene ganada ya"

La remontada del 2024, en la memoria de ambos conjuntos

Sin embargo, el último precedente ante ambos, se remonta al 2024, con un Joselu heroico que remontó al Bayern con un doblete en el 88', primero, y en el 91', posteriormente.

"Es un equipo que juega bien en todos los registros. La única pega es Neuer, que no está en su mejor momento. La única forma del Madrid de ganar al Bayern es replegado atrás y saliendo al espacio. "Tengo que dar favorito al Bayern. Le doy 60% al Bayern de Múnich y 40% al Real Madrid. Es lo que creo ahora mismo", considera.

Harry Kane, un artillero letal en el Bayern Múnich / EFE

El Sporting-Arsenal, un partido intrigante

Pese a que el Real Madrid es un equipo que domina la competición, el Bayern viene un poco mejor, según Maldini. El otro enfrentamiento del martes es el Sporting de Portugal - Arsenal.

Los lusos eliminaron al Bodo/Glimt, con una remontada fabulosa en Portugal (5-3 global). El Arsenal, por su parte, dejó atrás al Leverkusen con un 3-1 en el global, tras empatar la ida en Alemania y vencer con solvencia en el Emirates Stadium.

"Por lo que hace al Sporting de Portugal - Arsenal. Vi el partido ante el Santa Clara (Primeira Liga) y tuve la sensación que le hacían daño con poco a los portugueses. Es un partido con muchas aristas. El Arsenal no llega bien, viene de perder los últimos dos partidos. Además, hay algunos jugadores que no llegan en su mejor momento, como Saka o Magalhães. El Sporting ha ganado todos los partidos en casa, tanto en la Fase Liga como ante el Bodo Glimt", dice.

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"Es un partido muy especial para Gyokeres y jugará con su exequipo, donde se hinchó a goles", cerró. Sin embargo, le da más posibilidades al Arsenal: 65%, con 35% para el Sporting. Veremos qué sucede.