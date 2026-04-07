El Madrid cerrará la cubierta del Bernabéu pese a las quejas del Bayern a la UEFA

El Madrid ya calienta la previa del esperado duelo de cuartos de Champions ante el Bayern. El club blanco ha decidido cerrar la cubierta retráctil del nuevo Bernabéu para crear un ambiente más ensordecedor e intensificar la presión sobre los pupilos de Kompany. En Chamartín no quieren dejar nada al azar y buscan exprimir al máximo la ventaja del factor campo, además del aura mágica que siempre acompaña al estadio cuando suena el himno de la Champions.

La decisión no ha sentado bien en el club bávaro, que ha presentado una queja ante la UEFA por el efecto sonoro y la presión ambiental que generará el ruido con todo cerrado. Sin embargo, el máximo organismo europeo permite que el equipo local decida si abrir o no el techo, salvo que haya condiciones meteorológicas adversas. Además, el artículo 51 del reglamento de la Champions deja la decisión final en manos del delegado de la UEFA y del árbitro del partido, aunque el Madrid está plenamente en su derecho de mantenerlo cerrado.

El Bayern, ante su bestia negra en Europa

El Bayern quiere trasladar su dominio aplastante en Alemania a Europa, y qué mejor manera de hacerlo que ante el campeón histórico de la competición. El recuerdo de su 'bestia negra' sigue pesando en Múnich, con las dolorosas eliminaciones de las temporadas 2013/14, 2016/17, 2017/18 y 2023/24 muy presentes en la memoria bávara. El Madrid, por su parte, quiere prolongar su racha triunfal ante los alemanes, algo que también ha dejado claro a través de sus redes sociales, publicando una foto de cuando les eliminaron hace dos temporadas.

Se espera un Bernabéu lleno hasta la bandera, con todas las entradas vendidas, incluidas las 4.000 destinadas a la afición visitante, que el Bayern agotó en apenas unas horas. Y todo ello con un ambiente de gala, después de que el madridismo prepare un tifo 360° blanco y morado para recibir a los suyos y a un Bayern que volverá a estar arropado por una nutrida presencia de seguidores alemanes. El Madrid quiere dejar atrás la derrota ante el Mallorca y volver a mostrar su versión europea, esa que convierte cada noche de Champions en una historia completamente distinta.