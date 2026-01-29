Madrid y Atlético desangran el coeficiente UEFA: sus derrotas condenan a España y ponen en jaque la quinta plaza

La resaca de la última jornada de la fase de liga de la Champions no podía ser más amarga para el fútbol español. Las derrotas de ayer del Madrid y del Atlético han provocado un auténtico seísmo en el ranking de coeficientes de la UEFA, dejando a España en una posición de extrema vulnerabilidad en la lucha por la plaza extra para la próxima temporada.

El Barça se salvó y logró meterse en la privilegiada lista del top 8, pero sus rivales madrileños han condenado al fútbol nacional a un escenario de incertidumbre que podría tener consecuencias económicas millonarias.

Al acabar en la quinta posición de la tabla general, los azulgranas no solo esquivan el desgaste físico de los playoffs de febrero, sino que además inyectan de inmediato 1,5 puntos de bonus al coeficiente español. Es el único equipo de LaLiga que ha cumplido con nota, manteniendo el pabellón alto mientras el resto de representantes flaqueaban.

Los jugadores del Bodoc elebran la victoria en el Metropolitano / Associated Press/LaPresse / LAP

En el otro extremo, Real Madrid y Atlético protagonizaron el lado más oscuro de la jornada. El conjunto blanco cayó 4-2 frente al Benfica, y los colchoneros sucumbieron de forma estrepitosa ante el Bodo en casa (1-2). Ambos quedan fuera del ansiado top 8 y, además de verse obligados a disputar una ronda eliminatoria adicional, pierden los puntos de posicionamiento que otorga la UEFA por terminar en los puestos de cabeza. Este peaje retrasa la obtención de los bonus por alcanzar los octavos, algo que Alemania e Inglaterra ya han sumado a sus casilleros particulares.

En el nuevo formato de la Champions, las dos mejores federaciones del ranking de la temporada actual consiguen una plaza extra para la siguiente edición, en función de su rendimiento durante la campaña en curso.

El ranking UEFA a día 29 de enero / UEFA

España pierde el paso ante la Bundesliga

A día de hoy, Inglaterra lidera la clasificación con una ventaja sideral —rozando los 20.100 puntos de promedio estacional— que le garantiza prácticamente una de las dos plazas adicionales. La verdadera batalla está por el segundo puesto, y ahí es donde España ha cedido terreno. Tras las derrotas de ayer, se queda estancada en los 14.375 puntos, superada por una Alemania que, de la mano del Bayern y del Leverkusen, ha subido hasta los 15.285. Portugal, mientras tanto, se mantiene al acecho con 14.700.

La eliminación prematura de equipos como el Athletic Club o el Villarreal, incapaces de sumar de forma consistente, deja a LaLiga con menos "balas" que sus competidores. El sistema de la UEFA es implacable: la puntuación total se divide entre el número de equipos que comenzaron la competición, y con el bajo rendimiento de la clase media-alta española, la dependencia de los tres grandes es total.

Los jugadores del Madrid aplauden a su afición / Associated Press/LaPresse / LAP

Un cierre de fase que redefine el mapa europeo

La tabla final de la Champions League deja una conclusión clara: la Premier League domina el continente. Con cinco equipos ingleses en el top 8 (Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City), el resto de Europa observa con cierta envidia un despliegue de poderío económico y deportivo. El Bayern (2º) y el Sporting de Portugal (7º) son los únicos intrusos, junto al Barça, en una zona noble que garantiza descanso y tranquilidad hasta marzo.

Para el fútbol español, el escenario que se dibuja a partir de ahora es de pura resistencia. Real Madrid y Atlético entrarán en el sorteo de los playoffs como cabezas de serie, pero sin margen de error. Si alguno tropieza antes de octavos, la posibilidad de ver a cinco equipos españoles en la Champions del año que viene se evaporará casi por completo. LaLiga necesita que sus gigantes no vuelvan a fallar, porque el crédito europeo de España se agota justo cuando empieza lo más difícil.