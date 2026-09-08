Mac Allister: "Me entristece que no me ofrecieran la renovación"

El Liverpool empieza la Champions con el mismo compromiso que la temporada pasada: recibe en Anfield al Atlético de Madrid. En aquella ocasión, el resultado fue un 3 a 2 favorable al equipo de Arne Slot, que ahora ha pasado a ser el de Andoni Iraola, que entrenará por primera vez en la máxima competición europea.

En la rueda de prensa previa al partido, además del entrenador guipuzcoano, también ha hablado Alexis Mac Allister, pieza muy importante en el centro del campo desde su llegada al club en 2023. El argentino ha demostrado su amor por el Liverpool, pero se ha mostrado algo descontento por su situación contractual.

Mac Allister tiene contrato con los 'Reds' hasta 2028, pero quiere estar vinculado durante más tiempo con su actual equipo: "Por ejemplo, veo a Dominik (Szoboszlai) y Ryan (Gravenberch) renovando sus contratos y eso me hace muy feliz porque lo merecen, pero a la vez me pone un poco triste que no tuve el mío" declaró.

Pese a esta decepción, el jugador quiso quitarle hierro al asunto, añadiendo que "todavía hay tiempo" y que "creo que los fans no tienen que preocuparse porque daré el 100% hasta el último día que esté aquí".

El centrocampista también dejó caer que "veremos qué pasa. Han habido opciones para irse este verano, pero creo que estoy en el club adecuado y tengo la mentalidad adecuada para dar el 100% por este club".

Mac Allister ha querido dejar claro que está claramente comprometido con su actual club, pero pese a que ha mandado un mensaje de calma a la afición, también ha dejado en el aire cuál será su futuro una vez llegue 2028. Por ahora, lo único que está claro es que el argentino está dispuesto a ayudar al Liverpool a sacar los tres primeros puntos de esta Champions.