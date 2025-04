Fin a la luna de miel de Asensio con el Aston Villa: "Falló a propósito"

No está muerto quien pelea. Que se lo digan al Aston VIlla de Unai Emery en la Champions League. Porque en la primera fase avistaban que el Bayern Múnich golearía en Villa Park y Jhon Durán se encargó de mostrar lo contrario. Lo propio pasó en los cuartos ante un París Saint-Germain favorito a ganar la Liga de Campeones. Y, aunque en París bailaron los galos, en Birmingham el son fue villano.

No obstante, el 3-2 no valió a los ingleses para avanzar a semifinales, aunque no fue por no merecerlo. Las tuvieron de todos los colores Marcus Rashford, Youri Tielemans, Ian Maatsen y compañía, pero entre los milagros de Donnarumma y la salvada final de William Pacho el resultado fue favorable a los parisinos, que traían una renta suficiente para aguantar el chaparrón.

UN MANO A MANO QUE LE PUEDE COSTAR CARO

Como lluvia de críticas es la que le está cayendo a Marco Asensio por parte de los aficionados del Aston Villa. Si bien el de Palma brilló desde su llegada a la Premier League, el rendimiento ha ido decreciendo en los más recientes partidos.

La afición esperaba que fuera la carta ganadora ante el PSG, club que le cedió sin derecho a compra al equipo de Emery hasta final de temporada. Pero el bajón provocó que el técnico de Hondarribia ni siquiera le tuviera en cuenta dentro de los titulares en ninguno de los dos partidos, aunque sí le dio la chance de convertirse en héroe para la segunda parte de la vuelta... y Marco falló.

Justamente por ello están que trinan los hinchas de Birmingham en redes sociales, reclamando por una oportunidad clara de gol que tuvo ante Donnarumma.

El mediapunta definió de manera muy suave e, inmediatamente, las suspicacias de la afición no se hicieron esperar. Incluso por Twitter alguno se animó a burlarse de la situación: "Asensio se perdió esto a propósito para mantener a su club en Champions", se podía leer en redes.

De cualquier forma, Marco abandonará Villa Park a final de curso y deberá resolver su situación con el club de la capital gala, donde acaba su contrato este verano. Su buen rendimiento podría valerle la renovación, pero necesitará algo más para recuperar la confianza de la afición villana en el corto plazo.