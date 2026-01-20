Luis Suárez amarga a Luis Enrique

Luis Suárez - no el uruguayo, sino el colombiano - brindó un vital triunfo al Sporting CP ante el París Saint-Germain con un doblete de ‘killer’ nato. Los parisinos habían logrado salvar el empate gracias a un gol de Kvicha Kvaratskhelia, pero se marchó de vacío de un José Alvalade que se vino abajo tras la diana decisiva del ex del Almería en los últimos compases del encuentro (2-1).

Se plantó el vigente campeón con un banquillo cortísimo en la capital lusa, pero con un once de gala liderado por Ousmane Dembélé, Desiré Doué, Vitinha y compañía. El Golden Boy, de hecho, empezó el partido haciendo de las suyas por banda izquierda, mareando a la zaga lisboeta pero no logrando materializar sus constantes internadas.

Zaïre-Emery, de cabeza, adelantó a los parisinos, pero su tanto fue anulado por falta de Mayulu sobre Geny Catamo en el robo que inició la acción. Nuno Mendes también batió a Rui Silva, pero su diana tampoco subió al marcador por fuera de juego de Dembélé.

Locura en el José Alvalade

La niebla se apoderó de un José Alvalade que celebraría con efusividad el tanto de su 'killer', de un Luis Suárez que vino para sustituir a un Viktor Gyökeres cuyo vacío parecía difícil de llenar. El colombiano recogió un balón suelto en el área y no perdonó. La respuesta del PSG, sin embargo, fue inmediata: Kvaratskhelia recortó y puso el balón en la escuadra más alejada del marco de Rui Silva.

El Sporting CP se vino arriba pese al golpe y obtuvo premio. Luis Suárez volvió a ser el más listo de la clase y cazó el rebote de un disparo de Trincao y ajustó el balón al poste. Golpe tremendo del Sporting CP en la Champions. Los lusos son ahora sextos en la clasificación con 13 puntos, uno menos que los parisinos, que son quintos.