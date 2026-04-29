Luis Enrique volvió a acertar: oda al fútbol y supera a Guardiola

Espectacular. Histórico. Oda al fútbol. Llámenlo como quieran. Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich nos regalaron un partido de época en el Parque de los Príncipes: nunca antes se habían visto nueve goles en unas semifinales de Champions League. Con ese dato se lo digo todo.

Fue un toma y daca constante. Como si de un partido de NBA se tratase, parisinos y bávaros se olvidaron completamente de defender y centraron sus esfuerzos única y exclusivamente en atacar. Y así fue: un 5-4 para el recuerdo que deja la eliminatoria abierta no, lo siguiente. Olise, Kvaratskhelia, Dembélé, Kane... pero sobresalió especialmente un Luis Díaz que firmó una auténtica obra de arte.

Las miradas, cómo no, apuntan a Luis Enrique. Concebido como toda una institución en París, cambió por completo la historia de la entidad capitalina. 'Con él empezó todo'. Los 'rouge et bleu' conquistaron la ansiada 'Orejona' y, nadie los para, van camino de levantar la segunda. "Ha sido el mejor partido en el que he estado como entrenador", aseguró a los micrófonos de 'Movistar+'.

Respaldado desde la dirección deportiva por Luis Campos, lejos de armar un proyecto de megaestrellas, construyó un equipo. En estas tres temporadas del gijonés en el club, los capitalinos han invertido 821 millones en incorporaciones, con Kvicha Kvaratskhelia como futbolista más caro: 80 millones. Que un genio como Vitinha apenas alcanzase los 41,5 millones, en un mercado tan inflacionado, resulta simplemente una anomalía.

Mejora a Pep

Volvamos a Lucho. Anoche, en medio del delirio desatado en París, firmó un registro para quitarse el sombrero: se convirtió en el entrenador que alcanza las 50 victorias en la Champions en el menor número de partidos (77). Supera así a Pep Guardiola, que necesitó 80 encuentros para lograrlo.

Además, y no es un dato menor, el PSG es, junto con el Barcelona, el único equipo que ha marcado dos o más goles en ocho partidos consecutivos de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones. Ambos equipos tenían —y tienen— el sello de Luis Enrique.

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Su famosa profecía cobra ahora más sentido que nunca: "En febrero seremos más fuertes", vaticinó el gijonés allá por diciembre de 2023. El tiempo le ha dado la razón y el PSG llega en plena ebullición… aunque, si hay un rival capaz de discutir ese dominio y poner a prueba su momento, ese es el Bayern.